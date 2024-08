Rozenek pręży się jak Doda, a Majdan się cieszy. Tu już nie ma mowy o pomyłce!

Rozenek zamienia się w Dodę, a Radek promienieje

Małgorzata Rozenek starannie dba o to, aby jej uroda nie przeminęła. O wygląd gwiazdy dba cały sztab stylistów, fryzjerów, makijażystów, a też zapewne lekarzy medycyny estetycznej. Efekt jest taki, że pani Małgosia faktycznie wygląda, jakby czas jej się nie imał, ale zmieniają się jej rysy. Komentarze, że Rozenek upodabnia się do Dody, byłej ukochanej Radka Majdana pojawiły się już przy okazji koncertu Taylor Swift w Warszawie. Tam wystrojona w miniówę Gosia do złudzenia zaczęła przypominać byłą swojego męża. Teraz jednak rekord świata w tym zakresie przekroczył wszelkie granice. W sieci aż huczy od komentarzy fanów, zszokowanych nowym wyglądem Rozenek!

Jednak to był dopiero niewinny wstęp do tego, co wydarzyło się pod zdjęciami Majdana z Rozenek na meczu Realu Madryt w Warszawie. Pani Majdanowa zaprezentowała się tam w "sportowym" stroju: w długich ciemnych spodniach "bojówkach", glanach i czarnym topie na szerokich ramiączkach. Radek Majdan zdecydowanie dopasował się kolorystycznie do pięknej żony: granatowe dżinsy, ciemna koszulka polo i sportowe buty na białej podeszwie. I wszystko wyglądałoby pięknie i obyłoby się bez zbędnych komentarzy, gdyby nie twarz Gosi Rozenek, która do złudzenia przypomina Dodę!

Oczywiście pojawiły się też osoby, gotowe bronić wyglądu Małgorzaty Rozenek. Pod tymi komentarzami natychmiast pojawiał się Radek Majdan, dziękując za słowa wsparcia.

- Jest piękną kobietą, wygląda 🔥ani trochę nie przypomina Dody, one obie mają zupełnie inną urodę.

- A z której strony Małgosia przypomina Dodę ? Bo szukam i nie widzę 🫣

- Zero podobieństwa do Dody, chyba na złość te komentarze są pisane 😳

Pojawiły się także opinie, że Rozenek przypomina teraz Agnieszki: Włodarczyk lub Woźniak-Starak. A jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie? Daj znać, w sondzie na końcu tekstu?

