Rozgrzewa bardziej niż włoskie słońce! Narożna w skąpym bikini

Nie od dziś wiadomo, że Magdalena Narożna nie boi się pokazywać swojego życia prywatnego. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" chętnie dzieli się z fanami nie tylko muzycznymi nowinkami, ale też kadrami z codzienności. Tym razem postanowiła zabrać swoich obserwatorów na wakacje do słonecznej Italii. Efekt? Instagram dosłownie zapłonął, gdy pokazała się w stroju kąpielowym!

Zobacz też: Odchudzona Magdalena Narożna wskoczyła w bikini i kusi na potęgę! Prawdziwa kocica!

Magdalena Narożna chwali się szczupłą sylwetką. Sieć płonie

Piosenkarka wypoczywa aktualnie w urokliwej miejscowości Praiano, położonej na słynnym wybrzeżu Amalfi. To malownicze miejsce przyciąga turystów z całego świata swoim klimatem, widokami i włoską atmosferą, a Narożna wyraźnie zakochała się w nim bez pamięci.

Na opublikowanych fotografiach możemy zobaczyć gwiazdę w pełnym relaksie, uśmiechniętą, w wakacyjnym nastroju, pozującą na kamienistym wybrzeżu w modnym bikini. "Foczki wypełzły na skałki. Jest cudownie! Kocham Italię" – napisała pod zdjęciem, które zebrało tysiące serduszek i komentarzy.

Zobacz też: Pogrzeb DJ-a Hazela. Dla Magdy Narożnej to bardzo ciężki dzień. Pokazała zdjęcie

Nie zabrakło oczywiście zachwytów ze strony fanów. "Wyglądasz obłędnie!" czy "Piękna i młoda jak zawsze!" – pisali obserwatorzy, nie kryjąc podziwu dla formy artystki.

Wokalistka cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników disco polo. Z zespołem "Piękni i Młodzi" zyskała ogólnopolską rozpoznawalność, a występy w programach rozrywkowych tylko umocniły jej pozycję w show-biznesie. Widzowie mogą kojarzyć ją m.in. z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Tańca z Gwiazdami", gdzie udowodniła, że scena to jej żywioł.

Zobacz też: Magdalena Narożna przemówiła po opuszczeniu "Tańca z Gwiazdami". Taką ma opinię o jurorach

Zobacz naszą galerię: Magda Narożna zaliczyła wpadkę na ściance? Odsłoniła więcej niż chciała

Sonda Czy Magda Narożna to najseksowniejsza gwiazda disco-polo? OJ TAK! PETARDA NIE WIEM, CIĘŻKO OCENIĆ

SE_Narożna gorzko podsumowała Fryderyki. Disco polo nie ma tam swojej kategorii! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.