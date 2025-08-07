Rozgrzewa bardziej niż włoskie słońce! Narożna w skąpym bikini

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-07 7:43

Magdalena Narożna znów rozgrzewa internet! Gwiazda disco polo postanowiła na chwilę oderwać się od sceny i wypocząć na włoskich wakacjach. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia, na których prezentuje się w kusym bikini, pozując na tle malowniczych krajobrazów.

Nie od dziś wiadomo, że Magdalena Narożna nie boi się pokazywać swojego życia prywatnego. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" chętnie dzieli się z fanami nie tylko muzycznymi nowinkami, ale też kadrami z codzienności. Tym razem postanowiła zabrać swoich obserwatorów na wakacje do słonecznej Italii. Efekt? Instagram dosłownie zapłonął, gdy pokazała się w stroju kąpielowym!

Zobacz też: Odchudzona Magdalena Narożna wskoczyła w bikini i kusi na potęgę! Prawdziwa kocica!

Magdalena Narożna chwali się szczupłą sylwetką. Sieć płonie

Piosenkarka wypoczywa aktualnie w urokliwej miejscowości Praiano, położonej na słynnym wybrzeżu Amalfi. To malownicze miejsce przyciąga turystów z całego świata swoim klimatem, widokami i włoską atmosferą, a Narożna wyraźnie zakochała się w nim bez pamięci.

Na opublikowanych fotografiach możemy zobaczyć gwiazdę w pełnym relaksie, uśmiechniętą, w wakacyjnym nastroju, pozującą na kamienistym wybrzeżu w modnym bikini. "Foczki wypełzły na skałki. Jest cudownie! Kocham Italię" – napisała pod zdjęciem, które zebrało tysiące serduszek i komentarzy.

Zobacz też: Pogrzeb DJ-a Hazela. Dla Magdy Narożnej to bardzo ciężki dzień. Pokazała zdjęcie

Nie zabrakło oczywiście zachwytów ze strony fanów. "Wyglądasz obłędnie!" czy "Piękna i młoda jak zawsze!" – pisali obserwatorzy, nie kryjąc podziwu dla formy artystki.

Wokalistka cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników disco polo. Z zespołem "Piękni i Młodzi" zyskała ogólnopolską rozpoznawalność, a występy w programach rozrywkowych tylko umocniły jej pozycję w show-biznesie. Widzowie mogą kojarzyć ją m.in. z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Tańca z Gwiazdami", gdzie udowodniła, że scena to jej żywioł.

Zobacz też: Magdalena Narożna przemówiła po opuszczeniu "Tańca z Gwiazdami". Taką ma opinię o jurorach

Zobacz naszą galerię: Magda Narożna zaliczyła wpadkę na ściance? Odsłoniła więcej niż chciała

Magda Narożna z Piękni i Młodzi w tarapatach. Fani oburzeni po decyzji gwiazdy
10 zdjęć
Sonda
Czy Magda Narożna to najseksowniejsza gwiazda disco-polo?
SE_Narożna gorzko podsumowała Fryderyki. Disco polo nie ma tam swojej kategorii!
Super Express Google News
SuperZdrowi
Jak przygotować skórę twarzy na lato? Gość: kosmetolog Amanda Majchrzak
SuperZdrowi
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDALENA NAROŻNA