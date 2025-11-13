Kinga Rusin pokazała kulisy tajnej imprezy patriotycznej

11 listopada cała Polska ma barwy biało-czerwone. W całym kraju odbywały się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości. Również gwiazdy show-biznesu chętnie uczestniczyły w świętowaniu. Część z nich dzieliła się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych, inne występowały podczas patriotycznych koncertów.

Wiele znanych twarzy pojawiło się na tajnej imprezie patriotycznej zorganizowanej przez Gosię Baczyńską. Projektantka zaprosiła organizuje takie spotkania od kilku lat. Przyjęcie odbywa się w jednym z jej butików. Baczyńska zaprasza na przyjęcie grono bliskich osób, wśród których nie brakuje znanych twarzy.

Kulisy przyjęcia pokazała na swoim Instagramie Kinga Rusin. Dziennikarka od lat jest w nieustannej podróży po świecie, ale dla ważnych okazji wraca do ojczyzny.

Cóż to był za wieczór. Pogadaliśmy, potańczyliśmy, pośpiewaliśmy. Wspaniała tradycyjna impreza z okazji 11-stego listopada u Gosi Baczyńskiej. Perfekcyjna organizacja. Dzięki - napisała na instagramowej relacji.

Tłum gwiazd na przyjęciu. Małgorzata Kożuchowska szalała na parkiecie

Była gwiazda "Dzień Dobry TVN" zamieściła kilka nagrań, na których można zobaczyć, co działo się podczas przyjęcia. Widać na nich rozśpiewane gwiazdy, które tańczą w rytm kultowych, polskich przebojów, takich jak "Małgośka" czy "Tyle słońca w całym mieście".

W gronie zaproszonych sław nie mogło zabraknąć bliskiej znajomej Gosi Baczyńskiej, czyli Małgorzaty Kożuchowskiej. Panie współpracują ze sobą od wielu lat. To właśnie polska projektantka stworzyła suknię ślubną aktorki.

W gronie jej stałych klientek i bliskich znajomych są również Monika Olejnik i Maria Dębska, które również bawiły się na niepodległościowym przyjęciu. Wpadł też Dawid Woliński.

Jak zdradziła Rusin, wieczór był pełen zabaw, śmiechu, ale i rozmów. Nie zabrakło też jedzenia, w tym legendarnej sałatki jarzynowej autorstwa samej gospodyni.

Niektórzy tańczyli jak Małgorzata Kożuchowska, a niektórzy głównie jedli, jak... - napisała Kinga Rusin na nagraniu, na którym widać jak zajada się smakołykami.

