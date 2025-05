Co się stało?

Roxie Węgiel kusi w kusych szortach! Tylko spójrzcie na jej nogi do nieba. "Twoja nowa szefowa"

Anna Iwanek, Zosia Wójcik i Wojciech Bardowski – to oni wygrali ostatnie edycje "The Voice" i zostali zapamiętani przez widzów za wyjątkowe głosy i charyzmę sceniczną. Każde z nich występowało w innym formacie, ale jedno ich łączy: spełnili marzenia i pokazali, że każdy wiek jest dobry, by śpiewać z pasją.

Producenci programu zapraszają kolejne muzyczne talenty, które chcą spróbować swoich sił w najpopularniejszym muzycznym show w Polsce. Castingi obejmują wszystkie trzy formaty i odbywają się wyłącznie online – bez wychodzenia z domu!

Jak zgłosić się do "The Voice"? To proste!

Aby dołączyć do muzycznej rodziny "The Voice", wystarczy wejść na oficjalną stronę www.voicecasting.pl i:

Wybrać odpowiednią edycję programu Wypełnić formularz zgłoszeniowy Dołączyć dwa nagrania wideo z wykonaniem coverów – jeden w języku polskim, drugi po angielsku.

Występ można zarejestrować z akompaniamentem (np. gitara, pianino) lub a cappella. Uwaga: nagrania nie mogą być edytowane ani poddawane obróbce dźwięku.

Ograniczenia wiekowe w "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior"

Kto może wziąć udział w poszczególnych odsłonach show TVP2?

The Voice of Poland zaprasza osóby powyżej 16. roku życia

The Voice Kids to konkurs dla dzieci w wieku 8–13 lat

The Voice Senior to scena dla uczestników 60+

W przypadku "The Voice Kids" zgłoszenia muszą być wysłane przez rodzica lub opiekuna prawnego. Tylko wtedy będą rozpatrywane. Na wysyłkę zgłoszenia jest czas do 18 maja 2025, do godziny 23:59. Po zakończeniu castingu producenci skontaktują się z wybranymi osobami telefonicznie lub mailowo.

"The Voice" – trampolina do kariery

"The Voice" od lat przyciąga miliony widzów i jest nie tylko show, ale też realną platformą rozwoju. Występ w programie może oznaczać kontrakt płytowy, zaproszenia na festiwale, a przede wszystkim – start w zawodowej karierze. W poprzednich edycjach właśnie tu błyszczały przyszłe gwiazdy: od Sarsy i Michała Szczygła po Roksanę Węgiel. Udział w programie to okazja, by zaistnieć w mediach i rozpocząć prawdziwą przygodę z muzyką.

Ania Iwanek o karierze po "The Voice of Poland"