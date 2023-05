Ruszyły zdjęcia do kolejnej edycji „Rolnik szuka żony”. Prowadząca poruszona reakcją uczestnika

„Rolnik szuka żony” to produkcja telewizji polskiej, która cieszy się nieustanną popularnością. Widzowie już od 10 lat z chęcią oglądają, jak uczestnicy poszukują miłości. Z przyjemnością także śledzą dalsze perypetie rolników. Nagrania do nowego sezonu już ruszyły. W Wielkanoc poznaliśmy także uczestników jubileuszowej edycji. Każdy zainteresowany mógł wysłać do nich list do 10 maja.

Już wiadomo, kto zakwalifikował się do programu. Prowadząca „Rolnik szuka żony” ruszyła w swoją podróż po Polsce, aby przekazać uczestnikom nie tylko dobrą nowinę, ale także i listy od ich wielbicielek lub wielbicieli. Marta Manowska zdradziła, że do będzie wyjątkowa edycja.

- Zaczęło się! To tak ważny moment. Tak czuły, odpowiedzialny, bliski. Siebie i drugiej osoby - wyznała na Instagramie - Jeszcze nikt przez te 10 lat nie przeczytał ich w taki sposób. Cieszę się, że poznaję w swoim życiu tak fantastycznych ludzi – dodała.

Apeluje także do wszystkich wielbicieli programu: „Trzymajcie kciuki za naszych bohaterów”.

Do nadchodzącej 10. edycji wybrano 8 uczestników, w tym dwie rolniczki. Jeszcze nie wiadomo kto z nich dostał najwięcej listów. Można jednak zauważyć, że uczestnicy w znakomitej większości pochodzą z północy lub środka Polski.

Kogo zobaczymy w nadchodzących odcinkach? Przekonamy się już jesienią.