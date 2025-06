Ryszard Rynkowski usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara aż do 3 lat pozbawienia wolności. Piosenkarz zderzył się z innym autem, gdy jechał środkiem jezdni, będąc, zdaniem służb, pod wpływem alkoholu, a kiedy poszkodowany wezwał policję, Rynkowski pojechał do domu. To tam został znaleziony przez funkcjonariuszy, obudzony i przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

W sobotę doszło do kolizji, jej sprawcą był 73-letni mężczyzna. W wydychanym powietrzu było 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości - mówił "Super Expressowi" młodszy aspirant Paweł Dominiak, rzecznik prasowy brodnickiej policji.

Zobacz także: Sensacyjna wiadomość o powrocie Ryszarda Rynkowskiego na scenę! Tak szybko?!

Początkowo mówiło się o tym, że Rynkowski nie dojechał na swój występ w Opolu, ponieważ miał stłuczkę, gdy mocno oślepiło go słońce. Ta wersja szybko upadła. Czy skandal wokół Rynkowskiego oznacza koniec z występami? Jeśli nawet, to artysta i tak nie straci głównego źródła utrzymania.

Zobacz także: Wiadomo, co robił Ryszard Rynkowski, gdy przyszła do niego policja! Cztery razy badali go alkomatem i zabrali na "dołek"

Rynkowski żyje nie tylko z muzyki

Ryszard Rynkowski na polskiej scenie muzycznej działa od lat 70. Był wokalistą bardzo popularnej grupy Vox, a w latach 80. zaczął karierę solową. Wielokrotnie występował w Opolu podczas kultowego już festiwalu piosenki. Śpiewa od ponad 50 lat, choć ostatnio nie tak intensywnie jak wcześniej, a ostatni album nagrał 13 lat temu. Jednak wciąż bywa zapraszany na ważne wydarzenia kulturalne i show-biznesowe.

W 2023 r. udało mu się wystąpić w Opolu, dwa lata później nie dojechał na swój występ, który był planowany od dawna. Wszystko przez kolizję drogową. Wydaje się, że ten skandal może zakończyć muzyczną karierę Rynkowskiego, choć jego menadżer ma inne plany. Zdradził, że Ryszard znów pojawi się na scenie... we wrześniu.

Zobacz także: Oto historia miłości Ryszarda Rynkowskiego i pięknej Edyty. Mają za sobą trudne chwile!

Czy faktycznie do tego dojdzie? Zobaczymy. Pewne jest, że nawet jeśli Rynkowski przestanie występować, będzie miał z czego żyć.

Rynkowski ma własny biznes i emeryturę

Ryszard Rynkowski ma 73 lata, więc od 8 jest uprawniony do pobierania emerytury. Ta jest niska i ma wynosić 1200-1600 zł. Powód? Opłacanie niewielkich składek emerytalnych przez cały okres kariery.

Ale Rynkowski ma też swoją działalność. Jest współwłaścicielem centrum rehabilitacji w Brodnicy, gdzie mieszka! W 2011 r. zainwestował pieniądze właśnie w ten biznes i wydaje się, że była to dobra decyzja. Firma nadal działa, skupiając się na pomocy osobom potrzebującym najróżniejszych zabiegów rehabilitacyjnych. Rynkowski od 14 lat jest również członkiem zarządu spółki.

Zobacz także: Żona Ryszarda Rynkowskiego przerwała milczenie po wypadku. Wymowne słowa!

Wspólnie z żoną założyliśmy nowoczesne centrum, w którym leczą się ludzie z chorym kręgosłupem i po urazach kończyn - mówił muzyk w 2018 roku.

Rynkowski miał osobiście zajmować się wyborem sprzętu do rehabilitacji. A to nie wszystko. Podobno sam rozmawiał z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, po to, by w jego placówce możliwe było leczenie również przez NFZ.

Zobacz także: Ryszard Rynkowski wydał oświadczenie. Niejasności w sprawie?

Zobacz więcej zdjęć. Hanna Lis ostro o wypadku Ryszarda Rynkowskiego. Prowadził auto, będąc pod wpływem alkoholu. "Mógł zabić"

Co naprawdę wydarzyło się tej nocy z Ryszardem R.? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.