Ryzykowna kreacja Pauliny Sykut-Jeżyny. Jeden zły ruch i biust na wierzchu!

Paulina Sykut-Jeżyna zachwyca w "Tańcu z Gwiazdami"

Paulina Sykut-Jeżyna (44 l.) jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej telewizji. W 2007 dołączyła do telewizji Polsat jako pogodynka. Od tamtej pory jest twarzą stacji. Przez prawie dwie dekady prowadziła wiele wydarzeń Polsatu oraz popularnych programów, w tym: "Must Be the Music. Tylko muzyka", "Halo, tu Polsat" czy "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Prezenterka i dziennikarka cieszy się ogromną sympatią widzów, którzy cenią jej profesjonalizm, elegancja oraz naturalny sposób bycia sprawiły.

Z "Tańcem z Gwiazdami" jest związana od 2014 roku, gdy format przejął Polsat. Paulinie Sykut-Jeżynie w roli prowadzącego towarzyszy Krzysztof Ibisz (60 l.). W każdym z odcinków 44-latka prezentuje się nienagannie, a jej stylizacje są dopracowane w najmniejszych szczególe. Sykut-Jeżyna jest bowiem znana z doskonałego poczucia stylu.

Paulina Sykut-Jeżyna w ryzykownej kreacji. O włos od wpadki!

W minioną niedzielę odbył się siódmy odcinek siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tym razem uczestnicy zatańczyli w rytm największych włoskich przebojów. Jednak zanim wkroczyli na parkiet wzrok publiczności skupiony był na prowadzącej. Paulina Sykut-Jeżyna zaprezentowała się w czarnej kreacji.

Do czarnych eleganckich spodni z kantem dobrała gorsetowy top w tym samym kolorze. Wcale nie przejmowała się tym, że mocno wycięta góra mogła jej sprawić spore problemy. Czarny top nie należał bowiem do skromnych. Prezenterka miała całkowicie odsłonięte ramiona oraz plecy, a głęboki dekolt sięgał jej niemal nad pępek. Jeden zły ruch i oko kamery mogło wyłapać za wiele!

