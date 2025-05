Oglądając zdjęcia Salmy Hayek, aż trudno uwierzyć w to, że gwiazda ma aż 58 lat. Popularna aktorka od lat mierzy się z nieprzychylnymi komentarzami, że jej idealna cera oraz smukłe ciało, to zasługa operacji plastycznych. Jakiś czas temu aktorka postanowiła rozprawiać się raz na zawsze z tymi komentarzami. Hayek wyjawiła, że bardzo ostrożnie pochodzi do zabiegów medycyny estetycznej. Dba za to o dietę oraz regularnie ćwiczy. Jej ulubionymi rytuałami poprawiającymi wygląd są - masaż japoński i długie sesje medytacyjne.

Salma Hayek wzięła udział w sesji zdjęciowej i pochwaliła się fanom zniewalającą figurą. Aktorka zaprezentowała się w ciemnozielonym kostiumie kąpielowym. W ramach współpracy z czasopismem "Sports Illustrated Swimsuit" Salma Hayek udzieliła też obszernego wywiadu.

Pamiętam, że kiedy byłam młoda, zaglądałam do tego magazynu. Chciałam zobaczyć te nowe, piękne modelki na okładce. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że ja też mogłabym się na niej znaleźć, ponieważ odbiegałam od nich urodą. Moje ciało niekoniecznie mieści się w tych kanonach. A to, że to się w ogóle stało i to w momencie, kiedy mam 58 lat? To naprawdę szokujące - wyjawiła w wywiadzie aktorka.

Z kolei w programie "Entertainment Tonight", Salma Hayek wyznała, że kiedy była młoda, miała problemy z utrzymaniem wagi. Na szczęście udało jej się wyjść za zaburzeń odżywiania i pod okiem wykwalifikowanych trenerów oraz dietetyków osiągnąć sukces, o którym zawsze marzyła.

Nig­dy nie zro­bi­łam so­bie cze­goś, tyl­ko dla­te­go, że re­kla­mo­wa­no to ja­ko "naj­więk­szy cu­d" czy bo by­ło mod­ne. Trzy­mam się z da­la od agre­syw­nych za­bie­gów. Nig­dy nawet nie zro­bi­łam sil­ne­go pe­elin­gu czy mi­kro­der­ma­bra­zji - mówiła gwiazda w wywiadzie dla "New Beauty".

Z kolei w innym wywiadzie przyznała, że nie myje twarzy rano. Według aktorki mycie twarzy po przebudzeniu może tylko pogorszyć jej stan.

Nig­dy nie myj twa­rzy ra­no. W ogóle nigdy. Po­nie­waż no­cą two­ja skó­ra od­bu­do­wu­je się i na­sy­ca spe­cy­ficz­ny­mi olej­ka­mi, któ­re po­ma­ga­ją skó­rze utrzy­mać mło­dy wy­gląd i utrzy­mu­ją odpowiednie PH. Ra­no nie zmy­waj wo­dą twa­rzy. Je­śli zaś oka­że się, że ra­no two­ja skó­ra jest brud­na, ozna­cza to, że nie oczy­ści­łaś jej do­brze - przyznała w "Lorraine".

