Sanah pokazała swoją monstrualną kolację. Gdzie ona to mieści?! Totalnie niegwiazdorskie menu!

Sanah mąż, rodzeństwo, mama, tata

Sanah regularnie nagrywa kolejne piosenki, które błyskawicznie zyskują ogromną popularność. Kompozytorka, wokalistka i instrumentalistka świetnie czuje się nie tylko w studiu, lecz także podczas grania na żywo. Podczas koncertów Sanah obiekty są szczelnie wypełnione przez fanów. Prywatnie artystka od 2021 roku jest mężatką. Jej wybrankiem jest Stanisław Grabowski. Uchodzi on za bardzo tajemniczą postać. Mogliśmy go jednak oglądać w teledyskach żony ("Kolońska i szlugi", "Pocałunki"). Co ważniejsze jednak, Sanah z mężem nagrała utwór "Święty Graal". Wiadomo też, artystka ma aż sześcioro rodzeństwa, a jej mama ukończyła weterynarię. Tata z kolei pracował w dużym międzynarodowym koncernie.

Monstrualna kolacja Sanah. Gdzie ona to mieści?!

O najbliższych Sanah zbyt często nie opowiada. Fani zatem muszą zadowolić się twórczością artystki, a także intrygującymi zdjęciami, które od czasu do czasu pojawiają się na jej profilu w mediach społecznościowych. Kiedyś spore poruszenie wywołało zdjęcie z... toalety z dość niepokojącym podpisem" "zamek nie działa". Niedawno z kolei Sanah wrzuciła zdjęcia ze skromnej kuchni. Widać na nich zlew, czajnik, prostą szafkę i suszarkę na zmyte naczynia. Zupełnie nie był to gwiazdorski wystrój. Nie wiemy, czy gwiazda faktycznie korzysta z tej kuchni, ale zdjecia zrobiły wrażenie. Niegwiazdorska była też kolacja, którą Sanah pochwaliła się w kolejnym wpisie. Spożyła ją w Nowym Jorku. I faktycznie było po amerykańsku. Fast-foodowe jedzenie jednak nie bardzo pasuje to artystki tego kalibru. Poza tym raczej nie jest ono zdrowe. Do tego porcja, którą zaprezentowała Sanah, była monstrualna. Ciekawe, gdzie ona to mieści... Inna sprawa, że wątpimy, by sama to wszystko spałaszowała.

