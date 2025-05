Sandra Kubicka i Baron bez rozwodu! Przełomowe doniesienia z sądu. Sytuacja niemal niespotykana!

Sandra Kubicka i Baron bez rozwodu. Miała być rozprawa, a nie było!

To sytuacja w polskim show-biznesie niemal niespotykana. Najpierw Sandra Kubicka z hukiem ogłosiła, że rozstała się z Baronem, a nawet złożyła pozew rozwodowy, potem z jej strony padło trochę nieprzyjemnych słów odnoszących się do perypetii z mężem, a potem... No właśnie, nie do końca wiadomo. Wiele wskazuje na to, że Sandra Kubicka i Baron znów są razem. Żadne z nich tego nie potwierdziło, co jeszcze bardziej podkręca emocje i roztacza nad ich relacjami aurę tajemniczości. To jednak nie wszystko! W czwartek, 29 maja, miała odbyć się rozprawa rozwodowa małżonków. A - jak donosi "Fakt" - wcale się nie odbyła. Na dodatek nie wyznaczono kolejnego terminu! Może Sandra Kubicka i Baron doszli do wniosku, że lepiej naprawiać, niż zmieniać model.

Sandra Kubicka i Baron ślub. "Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia"

Szczególnie, że od ich ślubu minęło niewiele ponad rok. Gdy modelka wyszła za muzyka Afromental, zamieściła na Instagramie poruszający i pełen miłości wpis.

Baron z kwiatami u Kubickiej! Stara miłość nie rdzewieje?

06.04.2024 w 50. rocznicę ślubu moich dziadków (totalny przypadek) wyszłam za mężczyznę moich marzeń. W moim rodzinnym domu dorastałam, patrząc na dziadka, który zawsze stawiał babcię na pierwszym miejscu. Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż, to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie, tak jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś. Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia, dokładnie takiego, jakiego mała Sandra sobie wymarzyła. Mój absolutnie ulubiony człowiek na tej planecie, moje wsparcie, mój przyjaciel, ojciec naszego dziecka. Moja największa duma i w końcu mogę to powiedzieć... mój mąż. To był piękny dzień. W bardzo kameralnym gronie, z piękną pogodą, bez fajerwerków na niebie, za to z fajerwerkami w naszych sercach. Dokładnie tak, jak sobie to wymarzyłam

- pisała szczęśliwa Sandra Kubicka. Może coś z tej miłości zostało. Na razie małżonkowie są bez rozwodu. Trudno za nimi nadążyć.

