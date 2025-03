Sandra Kubicka to jedna z tych polskich gwiazd, które nie boją się pokazywać swojej naturalności i luzu w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie pełen jest zarówno modowych inspiracji, jak i spontanicznych momentów z życia codziennego. Niedawno jednak jedno z jej ostatnich nagrań wzbudziło nasze szczególne zainteresowanie.

Sandra Kubicka wbija szpilkę Baronowi?

Sandra Kubicka opublikowała InstaStories, na którym z uśmiechem na twarzy tańczy i śpiewa, myjąc zęby do utworu "Bo$$ B!Tch" autorstwa Dziarmy. Słowa piosenki, które mówią o kobiecej niezależności, pewności siebie i byciu "szefową" w swoim życiu, sprawiły, że zaczęliśmy zastanawiać się, czy to przypadkowy wybór, czy może delikatne nawiązanie do przeszłości.

Nie jest tajemnicą, że związek Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiwa-Barona był szeroko komentowany w mediach. Para wzbudzała ogromne emocje, a ich rozstanie nie przeszło bez echa. Choć zarówno Sandra, jak i Baron unikali publicznego prania brudów, to jednak modelka kilkukrotnie dawała do zrozumienia, że ich drogi rozeszły się z powodów, które nie były dla niej łatwe.

Wybór utworu "Bo$$ B!Tch" może nie być przypadkowy. W końcu tekst piosenki mówi o kobiecie, która odzyskuje kontrolę nad swoim życiem, stawia na siebie i nie ogląda się za siebie. Dla wielu fanów może to być subtelne przesłanie, sugerujące, że Sandra czuje się teraz silniejsza i nie potrzebuje już dawnej relacji.

I’m a BO$$ B!TCHI’m higher, I’m firea w poniedziałki work, work, jest zadanie robimy cash, cash na r********enie sekretarki a CEO’s moje panierobimy bańki, robimy sos - powiedz mamie mam dziś rozmowę o prace w 3 językach dziś to ja ją prowadzę, ty nie masz pytań ten trzeci język to osławiony język ciała właśnie w tym języku nie odezwę się do pana my niezależne nie chcemy tu takich gości zdmuchniemy świeczkę ale w dzień niepodległości - brzmi tekst piosenki, którą Sandra Kubicka dodała w podkładzie swojego InstaStories.

Czy Sandra Kubicka rzeczywiście chciała przekazać coś między wierszami, czy po prostu dobrze się bawiła przy ulubionej piosence? Tego nie wiadomo w stu procentach. Jedno jest pewne - jej nagranie na InstaStories z pewnością rozbudziło ciekawość wiernych fanów.

