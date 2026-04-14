Żona Boruca wskoczyła w gorset. Ściśnięta na maxa prezentuje wdzięki na Coachelli

Sara Boruc z córką na festiwalu Coachella

Co roku Coachella przyciąga tłumy gwiazd, influencerów i fanów muzyki. Jednak od dawna wiadomo, że to nie tylko koncerty, ale też prawdziwa modowa arena. W tym roku wśród stylowych gości nie mogło zabraknąć Sary Boruc, która pojawiła się tam w wyjątkowym towarzystwie swojej dorosłej córki.

INTERNET OSZALAŁ! Sara Boruc z córką błyszczą na Coachelli

Celebrytka dostała specjalne zaproszenie i postanowiła wykorzystać tę okazję w najlepszy możliwy sposób. Na festiwal zabrała 20-letnią Oliwię, która jak zgodnie twierdzą internauci jest jej wierną kopią. Razem ruszyły na podbój kalifornijskiej imprezy i… zrobiły prawdziwą furorę.

Stylizacje? Dopieszczone w każdym detalu. Sara Boruc postawiła na odważny, dopasowany top w ciepłym odcieniu, który podkreślił jej figurę, zestawiony z krótką jeansową spódnicą. Całość uzupełniła modnymi kowbojkami, czyli absolutnym hitem festiwalu.

Jej córka również postawiła na klimat Coachelli, wybierając delikatną, koronkową stylizację w jasnych barwach. Do tego podobne buty, które idealnie wpisały się w festiwalowy klimat. Efekt? Mama i córka wyglądały jak duet rodem z Instagrama – spójny, świeży i przyciągający spojrzenia.

Internauci nie mieli wątpliwości, to był jeden z najmocniejszych duetów tej edycji festiwalu. W komentarzach posypały się komplementy: od zachwytów nad urodą, po zachwyty nad stylizacjami. Nie brakowało też głosów, że obie wyglądają bardziej jak rówieśniczki niż mama i córka. W świecie, gdzie każdy walczy o uwagę, Sara Boruc doskonale wie, jak się wyróżnić. I jak widać potrafi przekazać to dalej. Czy jej córka aspiruje na zostanie celebrytką? O tym z pewnością już niedługo się przekonamy.

16

Sonda Czy podoba Ci się Sara Boruc? Tak Nie NIe mam zdania