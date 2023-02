Sebastian Fabijański ma już nową dziewczynę?! Zaskakujące wyznanie aktora

To dla niej Karpiel-Bułecka wybudował dom na Podhalu! Co na to Krupińska?

Dopiero kilka dni temu do mediów dotarła wiadomość o rozstaniu Fabijańskiego i Siekuckiej. Teraz aktor udzielił wywiadu portalowi Przeambitni, w którym nie zaprzeczył temu, że w jego sercu jest już ktoś nowy. Dziennikarz spytał aktora, czy nie boi się, że jego nową partnerkę przerośnie to, że przez związek z nim stanie się rozpoznawalna.

- Może tak być no, ale wiesz... ciężko mi tak o przyszłości mówić. Nie wiem, co będzie, jak zareaguje, nie wiem no. Trudne to jest oczywiście, bo jakakolwiek moja relacja jest obarczona zainteresowaniem mediów i paparazzi - żali się Sebastian.

Z dalszych słów aktora wynika, że jego nowa partnerka najprawdopodobniej nie jest związana z show-biznesem. Zapewnił jednak, że nie zamierza uczyć jej, jak wejść do świata mediów.

- Nie, nie robię coachingu z pozowania do zdjęć paparazzim - nie no, żartuję oczywiście, natomiast to są... nie chcę, żeby to było jakąś przestrzenią w ogóle do rozmów. Taki jest fakt. Jedyne, co mogę powiedzieć kobiecie, z którą jestem, jeżeli ona nie jest z show biznesu i nie jest do tego przyzwyczajona, to: "słuchaj, musisz liczyć się z tym, że może być taka sytuacja, że wyjdą nasze zdjęcia". Natomiast dopóki ja nie potwierdzę gdzieśtam tej relacji w sposób oficjalny typu: przychodząc na premierę, czy pokazując swoją partnerkę na Instagramie, czy jakichkolwiek mediach społecznościowych, dopóty ona będzie miała wyblurowaną twarz - rozwodzi się Fabijański.

Aktor nie zamierza pozować z nową partnerką na ściankach i branżowych przyjęciach.

- Nie chcę tego robić. Jeśli będzie towarzyszyła, to raczej tak off the records, a nie że staniemy na ściance. W ogóle uważam, że dla mnie byłoby to trudne emocjonalnie, stać ze swoją kobietą na ściance. Dla mnie samego stanie na ściance jest trudne. Za każdym razem jak stoję na ściance, mam minę jakbym chciał spalić pół świata i trochę jest w tym prawdy, bo w tej sytuacji po prostu jestem tak spięty, że tylko modlę się, żeby to było za mną. Raczej chcę jej, w ogóle jako osobie bliskiej mi, tego oszczędzić - wyznaje Fabijański.