Sebastian Karpiel-Bułecka wbił w mrowisko! Wypalił o dzieciach w kościele

Sebastian Karpiel-Bułecka - jak na górala przystało - wydaje się człowiekiem raczej konserwatywnym, co nie oznacza, że zacofanym. Wokalista kapeli Zakopower absolutnie nie wstydzi się choćby wiary w Boga i przywiązania do religii. Zdarza mu się także zabierać głos w sprawach ważnych dla Kościoła. Tak było choćby po wyborze nowego papieża, którym został kardynał Robert Prevost.

Na mnie i na mojej żonie nowo wybrany papież zrobił pozytywne wrażenie. Widać, że jest głębia duchowa i że to jest przemiły człowiek. (...) zobaczymy, jaki to będzie pontyfikat. Jak patrzę na te zdjęcia i jak oglądałem ogłoszenie wyboru nowego papieża, to on mi bardzo przypomina Karola Wojtyłę. Cieszę z tego wyboru i jestem przekonany, że poprowadzi Kościół katolicki w dobrym kierunku