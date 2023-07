Sebastian Karpiel-Bułecka pochwalił się córką na Instagramie! Fani zszokowani podobieństwem. „Skóra zdjęta z taty”!

Dzieci Sebastiana Karpiela-Bułecki i Pauliny Krupińskiej

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka wzięli ślub w 2018 r. Mają dwoje dzieci, które przyszły na świat zanim rodzice zawarli formalny związek. Para pobrała się trzy lata po narodzinach córki Antoniny i rok po przyjściu na świat ich drugiego dziecka - syna Jędrzeja. Dzieci są częstymi gośćmi na profilach społecznościowych rodziców, jednak nieczęsto zdarza się, żeby prezentowały się tam "w pełnej krasie", gdzie dokładnie widoczna i rozpoznawalna jest ich twarz. Paulina Krupińska wyjaśniła kiedyś, że chce dać im szanse na to, by same zdecydowały, czy chcą by ich wizerunek był publiczny. Na profilu Sebastiana znaleźliśmy kilka zdjęć, na których pozuje córką - zapraszamy do galerii. Widać że są mocno związani i dziewczynka chętnie pokazuje się z tatą. Tym razem piosenkarz zamieścił jej zdjęcie bez swojego towarzystwa.

Sebastian Karpiel-Bułecka chwali się córką

Można zrozumieć dumnego tatę. Dziewczynka prezentuje się na tej fotografii wyjątkowo. Jest w tradycyjnym góralskim stroju - białej bluzce i kwiecistej spódnicy, jej ramiona okrywa kolorowa chusta, włosy ma rozpuszczone, a wzrok utkwiony w jakimś niewidocznym dla podziwiających fotografię punkcie. W tle oczywiście przepiękne szczyty Tatr. Całość tworzy przepiękny obraz, nic więc dziwnego, że piosenkarz, który otwarcie hołduje góralskim tradycjom, chciał się pochwalić tak pięknym ujęciem. Zdjęcie podpisał krótko ale wymownie: "Moja góralka. Love".

Antonina w góralskim stroju zachwyca: "Piękna góralecka!"

Post wywołał entuzjastyczną reakcję fanów, którzy podziwiali nie tylko urodę dziewczynki, ale chwalili także podejście rodziców do dziedzictwa kulturowego swojego regionu. Internauci zastanawiali się także, do kogo bardziej podobna jest Tosia. Zdecydowanie więcej głosów zebrał tata. Byli i tacy, którzy twierdzili, że dziewczynka to skóra zdjęta z artysty. A Wy jak sądzicie o poniższej fotografii? Do kogo Antonina jest podobna bardziej - do mamy czy do taty? Dajcie znać w sondzie poniżej.

