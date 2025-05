Niezwykłe, co dostrzegł Sebastian Karpiel-Bułecka po wyborze nowego papieża! Wspomniał o siłach nadprzyrodzonych

Pogrzeb babci Barona. To, co zrobił Daniel Olbrychski, odbiera mowę! Żałobnicy znieruchomieli

Leon XIV nowym papieżem. Sebastian Karpiel-Bułecka dostrzegł coś niezwykłego

Nowy papież został wybrany w czwartek, 8 maja. Uprawnieni do głosowania kardynałowie zdecydowali, że kolejnym następcą św. Piotra będzie Robert Prevost, którzy przyjął imię Leon XIV. Nowy Ojciec Święty wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie. Z uwagą przyglądają mu się i politycy, i ludzie Kościoła, i celebryci. Także polscy (m.in. Małgorzata Kożuchowska). Wśród nich jest także Sebastian Karpiel-Bułecka. Muzyk znany jest ze swojego przywiązania do wiary. W rozmowie z portalem Jastrząb Post artysta zdradził, że dostrzegł coś niezwykłego po wyborze nowego papieża. Chodzi o podobieństwo do Jana Pawła II. Wspomniał też o nadprzyrodzonym zjawisku.

Na mnie i na mojej żonie nowo wybrany papież zrobił pozytywne wrażenie. Widać, że jest głębia duchowa i że to jest przemiły człowiek. (...) zobaczymy, jaki to będzie pontyfikat. Jak patrzę na te zdjęcia i jak oglądałem ogłoszenie wyboru nowego papieża, to on mi bardzo przypomina Karola Wojtyłę. Cieszę z tego wyboru i jestem przekonany, że poprowadzi Kościół katolicki w dobrym kierunku

- stwierdził Sebastian Karpiel-Bułecka. Jeśli chodzi o siły nadprzyrodzone, to muzyk jasno podkreślił, że mamy do czynienia z działaniem Ducha Świętego. Sam nie wie, dlaczego wybór padł akurat na Amerykanina.

Jestem przekonany, że jest w tym wola Boska, żeby papież był z Ameryki

- zaznaczył tylko.

Polskie gwiazdy o nowym papieżu. Lubaszenko, Woźniak-Starak, Olejnik

Wybór nowego papieża skłonił do refleksji też Olafa Lubaszenkę. - New Pope. New hope. Robert Prevost - Papież Leon XIV. Historia nie zatrzymuje się, pędzi do przodu. I dzieje się na naszych oczach. Liczba 14 symbolizuje równowagę, harmonię, zgodę i zjednoczenie. Oby... - napisała na Instagramie. Z kolei Agnieszka Woźniak-Starak wbiła szpilę w Donalda Trumpa, żartobliwie pytając, czy ten ogłosił już, że wybór Roberta Prevosta na papieża to jego zasługa. Z kolei Monika Olejnik zwróciła uwagę na skromność i wzruszenie nowego Ojca Świętego. Dziennikarka dodała, że to "ważny czas dla dialogu pokoju na świecie".

Leon XIV - Papież misjonarz. Jego duchowa biografia

