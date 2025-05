Olaf Lubaszenko błyskawicznie prześwietlił nowego papieża?! Cztery słowa lepsze niż opasła analiza

Leon XIV nowym papieżem. "Pokój niech będzie z wami wszystkimi"

Nowym papieżem został Leon XIV, czyli Robert Prevost. Konklawe dokonało wyboru w drugim dniu obrad. Jeszcze w czwartek, 8 maja, o godz. 12 nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się czarny dym, co oznaczało, że nowy Ojciec Święty nie został wybrany. Podobna sytuacja miała miejsce dzień wcześniej. Jednak w czwartek w godzinach popołudniowych wszystko stało się jasne. Biały dym nie pozostawił wątpliwości - nowy papież został wybrany. Zanim jego nazwisko zostało ogłoszone światu, kardynał Robert Prevost udał się do Pokoju Łez, jednego z najbardziej tajemniczych miejsc w Watykanie. Potem Ojciec Święty wyszedł do wiernych i przemówił.

Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Najdrożsi bracia i siostry, to pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, który oddał życie za nasze grzechy. Chciałbym, żeby to pozdrowienie pokoju weszło do waszych serc, dotarło do waszych rodzin i całej ziemi. Pokój niech będzie z wami. Ten pokój jest trwały, bo pochodzi od Boga. (...) Dalej mamy w uszach słaby głos papieża Franciszka, który błogosławił Rzymowi. Dawał swoje błogosławieństwo światu tego wielkanocnego poranka. Pozwólcie, że je powtórzę

- mówił nowy papież.

Gołota zareagowała na wybór nowego papieża. Piękne zdjęcie polskiego pięściarza. I te słowa!

Przypomnijmy, że poprzedni papież - Franciszek - zmarł 21 kwietnia. Przed śmiercią przeszedł udar. Pogrzeb Ojca Świętego odbył się pięć dni później.

Olaf Lubaszenko o wyborze Leona XIV. Cztery słowa lepsze niż opasła analiza

Wybór nowego papieża jest szeroko komentowany na całym świecie. Swoje do powiedzenia mają także osoby z szeroko pojętego świata show-biznesu. Ciekawe refleksje ma na przykład Olaf Lubaszenko. Warto zwrócić uwagę na cztery słowa, które pojawiły się we wpisie aktora w mediach społecznościowych.

New Pope. New hope. Robert Prevost - Papież Leon XIV. Historia nie zatrzymuje się, pędzi do przodu. I dzieje się na naszych oczach. Liczba 14 symbolizuje równowagę, harmonię, zgodę i zjednoczenie. Oby...

- napisał Olaf Lubaszenko. Krótki wpis aktora mówi więcej niż niejedna opasła analiza.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniał się Olaf Lubaszenko

Sonda Czy jesteś zadowolony z wyboru kard. Roberta Prevosta z USA na papieża? Tak Nie Nie mam zdania