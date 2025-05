Co kryje Pokój Łez? Tu kardynał staje się papieżem! Bardzo tajemnicze miejsce

Pokój Łez w Watykanie uchodzi za miejsce szczególne. Po tym, gdy konklawe wybierze nowego papieża, udaje się on w to szczególne miejsce. Czym jest Pokój Łez? Rąbka tajemnicy uchylił w rozmowie z watykańskimi mediami ksiądz prałat Marco Agostini. Opisał on to pomieszczenie jako "bardzo małe, wręcz ciasne". Nie o wielkość tu jednak chodzi.

Ważne – stwierdza – jest to, co dzieje się z symbolicznego punktu widzenia. To właśnie tam papież uświadamia sobie, kim się stał, kim będzie od tej chwili. Zmiana szaty mówi o głębokiej przemianie jego życia. W tym miejscu uczy się, że urząd jest większy od osoby. Być może stąd właśnie pochodzi określenie ‘pokój łez’, ponieważ to chwila, w której papież uświadamia sobie, że postać Papieża jest znacznie większa od osoby, która ją przyjmuje, i że na tym urzędzie papież będzie musiał codziennie umierać dla siebie, aby mógł wyłonić się urząd, aby wyłonił się Namiestnik Chrystusa, następca Piotra

- mówi duchowny.