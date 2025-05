Dopiero wybrali nowego papieża, a Agnieszka Woźniak-Starak już ma ubaw! To chyba miało być śmieszne

Jest nowy papież! Celebryci komentują wybór Roberta Prevosta

Kardynał Robert Prevost wczoraj (8 maja) oficjalnie został nowym papieżem, co nie umknęło Agnieszce Woźniak-Starak. Konklawe rozpoczęło się dzień wcześniej, ale w środę nie udało się wybrać nowego następcy św. Piotra, co symbolizował czarny dym, który uniósł się nad Kaplicą Sykstyńską. Podobna sytuacja miała miejsce w czwartek około godziny 12. Kilka godzin później jednak nowy papież został wybrany. Robert Prevost najpierw udał się do Pokoju Łez, a potem pokazał się wiernym i wygłosił krótkie przemówienie. Wybór Ojca Świętego wzbudza emocje nie tylko wśród ludzi Kościoła i polityków, lecz także wśród polskich celebrytów. Krótką, ale zwięzłą analizę przeprowadził Olaf Lubaszenko.

New Pope. New hope. Robert Prevost - Papież Leon XIV. Historia nie zatrzymuje się, pędzi do przodu. I dzieje się na naszych oczach. Liczba 14 symbolizuje równowagę, harmonię, zgodę i zjednoczenie. Oby...

- napisał na Instagramie aktor. Głos zabrała także Małgorzata Kożuchowska, która znana jest ze swojej religijności. Gwiazda optymistycznie patrzy w przyszłość Kościoła pod wodzą Leona XIV.

Pokój Wam wszystkim! Tak powitał wiernych nowy papież Leon XIV Pierwszy papież z USA z Chicago. Mówił o byciu razem, o Kościele dla wszystkich, o budowaniu mostów i o dialogu. O tym, że świat potrzebuje dziś pokoju. Zaczyna się nowy rozdział w życiu Kościoła. Po tym pierwszym przemówieniu jestem pełna nadziei, że to papież rozumiejący dzisiejszy świat i będzie prowadził Kościół bliski ludziom i rozumiejący ich problemy. Modlę się dziś za niego!

- napisała Małgorzata Kożuchowska.

Agnieszka Woźniak-Starak komentuje wybór nowego papieża. Patos i ubaw. Nagle zażartowała z Donalda Trumpa

Wybór papieża skomentowała także wspomniana Agnieszka Woźniak-Starak, która lubi od czasu do czasu zabierać głos w sprawach politycznych. Teraz także wplotła tego typu wątek, choć niezwiązany bezpośrednio z naszym krajowym podwórkiem. Gwiazda TVN z jednej strony czuła pewien patos, z drugiej... miała niezły ubaw. Nagle postanowiła zażartować z Donalda Trumpa!

Pod artykułem prezentujemy galerię: Krótkie, CZARNE włosy totalnie ją odmieniły. Agnieszka Woźniak-Starak wygląda jak Angelina Jolie

No i mamy nowego papieża. To jest bardzo poruszająca chwila, historyczny moment, nie ma co do tego wątpliwości. Ale, ponieważ Leon XIV jest Amerykaninem, mam pytanie - czy Donald Trump już obwieścił, że to jego wielka zasługa, czy jeszcze czekamy?

- skomentowała na gorąco Agnieszka Woźniak-Starak w nagraniu opublikowanym na Instagramie. To chyba miało być śmieszne Było? Oceńcie sami.

Agnieszka Woźniak-Starak była starszą od Piotra rozwódką. Nie chciał słyszeć o innych

Sonda Czy jesteś zadowolony z wyboru kard. Roberta Prevosta z USA na papieża? Tak Nie Nie mam zdania