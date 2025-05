Sensacja w "The Voice of Poland"! To ona może zastąpić Lanberry w roli jurorki. Zna ją cała Polska

Najpierw Mroczek i Kubicka, a teraz on. Gwiazdor disco polo ogłosił rozwód. Zwrócił się publicznie do byłej żony i jej partnera

Doda od lat wyraża chęć zasiadania w fotelu trenerskim „The Voice of Poland”. Teraz, po oficjalnym odejściu Lanberry z programu, pojawiła się realna szansa na realizację tego marzenia. Czy Dorota Rabczewska dołączy do grona trenerów w nadchodzącej edycji show? 21 maja 2025 roku Lanberry ogłosiła, że nie pojawi się w kolejnej edycji „The Voice of Poland”. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych podziękowała za trzy edycje pełne emocji, talentów i inspirujących historii. Artystka zapowiedziała również nowe projekty muzyczne, które planuje realizować w najbliższej przyszłości.

Tymczasem Doda wielokrotnie podkreślała, że zasiadanie w fotelu trenerskim „The Voice of Poland” jest jej ogromnym marzeniem. W jednym z wywiadów wyznała, że otrzymała niegdyś propozycję dołączenia do programu, jednak musiała odmówić ze względu na inne zobowiązania zawodowe. Artystka nie ukrywała swojego rozczarowania brakiem kolejnych propozycji. W jednym z wywiadów wyraziła frustrację, mówiąc: „Z kim mam się przespać?”, odnosząc się do trudności w uzyskaniu angażu w programie.

Odejście Lanberry otwiera drzwi dla nowych trenerów w „The Voice of Poland”. Fani Dody od lat apelują o jej udział w programie, a sama artystka nie ukrywa, że jest gotowa podjąć się tego wyzwania. Produkcja programu nie potwierdziła jeszcze oficjalnie składu jurorskiego na nadchodzący sezon, jednak spekulacje na temat dołączenia Dody do grona trenerów nasilają się. Warto przypomnieć, że Doda posiada bogate doświadczenie sceniczne i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Jej udział w programie mógłby przyciągnąć nowych widzów i dodać świeżości formatowi.

Na chwilę obecną nie ma oficjalnych informacji na temat składu jurorskiego kolejnej edycji „The Voice of Poland”. Fani programu z niecierpliwością oczekują na ogłoszenie nowych trenerów, mając nadzieję, że wśród nich znajdzie się Doda. Ona sama przyznaje, że robi, co może, by taki angaż w końcu doszedł do skutku.

Czy produkcja zdecyduje się spełnić marzenie artystki i oczekiwania widzów? Czas pokaże.

