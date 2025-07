Patryk Mikiciuk i Adam Kornacki przeżywają trudne chwile. Gwiazdorzy TVN Turbo zostali oskarżeni przez Prokuraturą Rejonowa Katowice Północ o gwałt. Do zdarzenia miało dojść o w nocy z 11 na 12 października 2024 roku. Zarówno Mikiciuk, jak i Kornacki do winy się nie przyznają. W piątek, niespodziewanie głos zabrała Kaja Środka, małżonka tego pierwszego, i zamieściła bardzo tajemniczy wpis na Instastory. I to po angielsku. - The are two sides to every story. And then, there's screenshots (tłum. Każda historia ma dwie strony. A potem są zrzuty ekranu) - napisała. Teraz pojawiły się doniesienia portalu Pudelek o tym, że Kaja Śródka i Patryk Mikiciuk się rozstali! Wiadomość tę miała serwisowi przekazać osoba z otoczenia pary.

Rozstali się pół roku temu. Decyzję podjęła Kaja po ich powrocie z wakacji w USA. Patryk przez pewien czas był bardzo tajemniczy. Było między nimi dużo niedomówień. W końcu ona odeszła, a potem dowiedziała się o tym oskarżeniu o gwałt. Nadal mają kontakt, bo łączy ich dziecko, więc relacje mają poprawne. Podczas trwania ich związku Patryk dużo podróżował, Kaja często była sama z dzieckiem

- tak brzmią słowa informatora.

W sprawie dziennikarzy TVN Turbo pojawiło się także oświadczenie reprezentujących ich prawników.

Gdy tylko nasi Klienci dowiedzieli się o wymierzonych w nich pomówieniach, współpracowali z Prokuraturą w celu wyjaśnienia okoliczności październikowego zdarzenia. Oczywiście nasi Klienci, składając wyjaśnienia, nie znali jeszcze wtedy materiału dowodowego i nie mieli możliwości "przygotowania się" do ich składania, a jednak przekazane przez nich informacje zostały potem potwierdzone przez wspomniany, obiektywny materiał dowodowy. To najlepiej świadczy o wiarygodności i prawdziwości ich relacji

- napisali mec. Jakub Wende i Błażeja Biedulski.

Stylistka Kaja Środka i dziennikarz TVN Turbo Patryk Mikiciuk byli parą przez kilkanaście lat. W 2014 roku urodził się ich syn. Wcześniej kobieta związana była z Borysem Szycem.

W galerii prezentujemy zdjęcia Patryka Mikiciuka i Kai Środki