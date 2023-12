Doda i jej biust pozdrawiają z tropików. Fani nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Burza w komentarzach!

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś ślub. Sensacyjne wiadomości

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub. I to w samym Dubaju! Informacja o tym lotem błyskawicy obiegła media w środę, 29 listopada. Fani aktorki i triathlonisty niby spodziewali się, że lada moment zakochani powiedzą sobie "tak", ale dowiedzieli się o tym już po fakcie. Niektórzy internauci nawet dopytywali Agnieszkę Włodarczyk na temat szczegółów jej tajnego ślubu, ale aktorka wylała na nich kubeł zimnej wody. - O wszystkim opowiem na dniach... Teraz mamy czas dla siebie - poinformowała Agnieszka Włodarczyk. Na osłodę jednak wrzuciła do sieci nowe fotki z uroczystości. W końcu jednak gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy i przekazała sensacyjne wiadomości. Okazało się, że niezwykłą rolę związaną ze ślubem odegrała pani Grażynka z Konina.

Ślubna suknia Agnieszki Włodarczyk to jej zasługa. Kim jest Grażynka z Konina?

Chodzi o suknię ślubną. Każdy pewnie myślał, że Agnieszka Włodarczyk zdecyduje się na kreację od jakiejś światowej sławy projektanta. Żona Roberta Karasia jednak wybrała suknię ślubną od pani Grażynki z Konina! Efekt zachwycił pannę młodą! Kim jest pani Grażynka z Konina? - Grażynka, która pracowała ze mną nad projektem, to Kobieta złoto. Suknia była uszyta w ekspresowym tempie i po dwóch przymiarkach dotarła do mnie kurierem dzień przed wylotem. Wszystko na wariata, jak to zwykle u nas, natomiast moim zdaniem efekt wow potwierdza fakt, jak wiele z Was napisało, że chciałoby w takiej wziąć ślub. I mimo, że projekt był tworzony, tylko dla mnie, wyrażam zgodę na wstawienie jej do nowej kolekcji firmy - napisała Agnieszka Włodarczyk na Instagramie.

