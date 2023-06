Sensacyjne kulisy rozwodu Soni Bohosiewicz. Tydzień po podpisaniu dokumentów znów to zrobili!

Przed rozwodem Sonia Bohosiewicz poszła do specjalisty

Sonia Bohosiewicz rozwiodła się z Pawłem Majewskim w 2022 roku po 14 latach małżeństwa. Tak długi związek w świecie show-biznesu nie zdarza się nadmiernie często. W końcu jednak przyszedł moment, w którym małżonkowie powiedzieli sobie "dość". Sonia Bohosiewicz i Paweł Majewski, który prywatnie jest synem reżysera Janusza Majewskiego, mają dwóch synów: Teodora (14 l.) i Leonarda (11 l.). W trakcie pandemii koronawirusa aktorka poczuła, że coś jest nie tak i namówiła męża na wizytę u specjalisty. - COVID zmusił wszystkich do przyjrzenia się naszym relacjom i myślę, że w niejednym domu zawisło takie fundamentalne pytanie: A gdyby się okazało, że to jest właśnie koniec świata, czy to jest ta relacja, w której chciałeś być? Czy to było rzeczywiście to? No i tu zaczęło się u mnie odgruzowywanie - wyznała Sonia Bohosiewicz.

Sonia Bohosiewicz rozwiodła się z Pawłem Majewskim. Rozstali się z klasą

Spotkania ze specjalistą nie zapobiegły rozwodowi. - Chodziłam na takie spotkania, czasem trwały i trzy godziny. Brałam ze sobą kiść bananów i wypijałam tam dwa litry herbaty z miodem, a i tak po godzinie byłam już niesamowicie głodna i wyczerpana energetycznie - po prostu nie są to lekkie i łatwe rzeczy - mówiła Sonia Bohosiewicz w rozmowie z portalem Wprost. Aktorce i synowi Janusza Majewskiego udało się jednak rozstać w zgodzie. Dla wielu wyda się nieprawdopodobne to, co byli małżonkowie zrobili już po rozwodzie. - Rozwód wzięliśmy w lipcu, ale zamykające wszystko ustalenia dotyczące dzieci, finansów i rozdzielności nastąpiły w lutym minionego roku. I w lutym, tydzień po podpisaniu tych wszystkich dokumentów u prawników, pojechaliśmy wspólnie z dziećmi na narty - zdardziła Sonia Bohosiewicz. Takie rozstanie, to rozumiemy. Klasa.

