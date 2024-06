Sensacyjne wyznanie Ewy Kasprzyk! Chodzi o jej bliźniaka!

Kasprzyk po raz pierwszy o swoim bliźniaku!

Ewa Kasprzyk jest niekwestionowaną gwiazdą polskiego kina. Aktorka zagrała w takich hitach jak "Kogiel-mogiel", gdzie wypowiadane przez nią słowa "Tu jest jakby luksusowo" przeszły do kanonu najlepszych filmowych cytatów i codzienności widzów. Gwiazda zagrałą też w wielu topowych serialach: "M jak miłość", "Przyjaciółki", "Prawo Agaty", "Komisarz Alex". Kasprzyk jest także aktywna w teatrze i z każdym spektaklem podróżuje po całej Polsce. Aktualnie aktorka jest jurorką w "Tańcu z gwiazdami" i także tam zaraża wszystkich swoją niespożytą energią.

Fala życia Ewy Kasprzyk

Kiedy Kasprzyk pojawiła się na kanale "Lajf Noł Makeup" temat jej niesamowitej energii zajął spor część wywiadu. Prowadząca rozmowę Małgorzata Ohme próbowała się dowiedzieć, skąd aktorka czerpie tak niesamowite pokłady wigoru.

- Ty jesteś taka, że w ogóle się nie starzejesz. Jest w tobie tak niesamowita młodość, jak wchodzisz to przynosisz taką falę... Za każdym razem - zachwyciła się Ohme.

- Życia - wtrąciła Kasprzyk.

- Życia, energii! Skąd ta energia idzie? Ty coś masz u swoich przodków?

- No wiesz, ja sama się próbuję tam dokopać... Chociaż tak bardzo dużo temu czasu nie poświęcam. Ale ilekroć mnie ktoś pyta, to mówię, że z kosmosu. Ja się tego nie nauczyłam, niby możesz sztucznie chemią, znam ludzi, którzy są cały czas sztucznie "nahajowani"... Ale po prostu mam takie geny.

Tajemnica bliźniaka Kasprzyk ujawniona

W pewnej chwili Kasprzyk zdecydowała się zdradzić tajemnicę, która kryje się za jej pochodzeniem. Gwiazda wyznała coś, o czym do tej pory mówiło się tylko w jej najbliższej rodzinie.

- Moja siostra - też nie może tego zrozumieć, skąd mam tyle energii - opowiedziała taką historię. Nie wiem, na ile to jest prawda, opowiadano to w rodzinie, że moja mama miała ciążę dwujajową, że miały być bliźniaki, i że jeden płód obumarł. Nie wiem, czy medycyna to potwierdza... i że ja wchłonęłam bliźniaka - wyznała nagle Ewa Kasprzyk. - Może tak być, zaczynam w to coraz bardziej wierzyć.

