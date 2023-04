Serial "Polowanie na ćmy" prawdziwym hitem w marcu! Ogromna oglądalność TVP1

W marcu 2023 według NM* TVP1 została liderem wśród wszystkich anten z udziałem na poziomie 8,2%. TVP2 odnotowała wzrost udziałów aż o 21% w stosunku do marca ubiegłego roku. Widowisko artystyczne „Nie zastąpi Ciebie nikt – wspomnienie św. Jana Pawła II w rocznicę śmierci” transmitowane z Wadowic 2 kwietnia w TVP1 według NM oglądało średnio prawie 2 mln widzów. Serialowa nowość wiosennej ramówki „Polowanie na ćmy” jest z kolei najpopularniejszym serialem tego roku. Premierowy odcinek uzyskał najlepszy wynik wśród nowości serialowych emitowanych od początku 2023 roku we wszystkich stacjach telewizyjnych.

Widzowie Telewizji Polskiej doceniają również ofertę sportową - w marcu mecz eliminacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2024 Polska – Albania w momencie najwyższej oglądalności w TVP1 oglądało aż 4,8 mln widzów, a w TVP Sport 1,4 mln osób (dane NM). W TOP10 programów ostatniego weekendu znalazło się aż 7 należących do TVP. Udziały Jedynki według NM w marcu 2023 roku wyniosły 8,2% w grupie 4+ (wzrost w stosunku do lutego o 4,7%), w grupie 16-59 były na poziomie 5,8% (wzrost o 10,1%), natomiast w grupie 16-49 kształtowały się na poziomie 5,1% (wzrost o 12,5%).Widowisko artystyczne „Nie zastąpi Ciebie nikt – wspomnienie św. Jana Pawła II w rocznicę śmierci” znalazło się na piątym miejscu najliczniej oglądanych programów weekendu wśród wszystkich stacji. Średnio koncert obejrzało prawie 2 mln widzów przy udziale 15,6%, a pik wyniósł 2,7 mln osób.W marcu rozpoczęła się emisja serialu „Polowanie na ćmy”. 19 marca, pierwszy odcinek obejrzało w TVP1 aż 2,6 mln widzów w momencie największej oglądalności, średnio 2,4 mln osób przy udziale na poziomie 17,6% (dane NM).

Drugi odcinek obejrzało średnio 2,2 mln osób (udział anteny 15,5%). Wyemitowany 2 kwietnia trzeci odcinek zainteresował średnio 1,9 mln osób, a udział w paśmie był na poziomie 13,8%.Hitami miesiąca były mecze Reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024. W poniedziałek, 27 marca mecz Polska – Albania w momencie najwyższej oglądalności w TVP1 zgromadził 4,8 mln widzów, a w TVP Sport 1,4 mln osób (dane NM). Rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie spotkanie z udziałem reprezentacji Polski zgromadziło według NM w TVP1 i TVP Sport łącznie 5,5 mln osób, a udziały obu anten w paśmie wyniosły 41,1%. Transmisja meczu była również najliczniej oglądana spośród dwóch dotychczas rozegranych spotkań przez reprezentację Polski podczas eliminacji do Euro 2024. Według danych MOR** mecz Polska-Albania w Jedynce i TVP Sport obejrzało łącznie 7,9 mln widzów, a w piku 9,1 mln osób. Poniedziałkowe spotkanie Biało-Czerwonych z drużyną Albanii było pozycją pierwszego wyboru przez internautów zarówno na stronach www, jak i w aplikacjach Telewizji Polskiej (dane Gemius).

Mecz Polaków z Czechami w eliminacjach Euro 2024 ( obejrzało wg MOR w TVP1 i TVP Sport aż 7,9 mln widzów w momencie najwyższej oglądalności. Średnio mecz na obu antenach zgromadził 7,2 mln osób (dane MOR). Według NM mecz Polska – Czechy w TVP1, średnio oglądało 3,4 mln widzów przy udziałach na poziomie 26,5%, a w TVP Sport rozgrywką zainteresowało się średnio 1,2 mln widzów (udziały 9,2%). Mecz Polska – Czechy był także najliczniej oglądaną pozycją dnia spośród wszystkich materiałów TVP dostępnych w internecie. Wynik dla meczu na stronach www to 372 tys. użytkowników i 133 tys. użytkowników w aplikacjach. Dodatkowo, w kategorii sport, była to najchętniej oglądana pozycja nie tylko w roku 2023, ale od czasu emisji meczów w internecie z mundialu w Katarze (dane Gemius).

W niedzielę, 12 marca w Jedynce premierę miał teleturniej „Wiesz czy nie wiesz”. Trzy pierwsze odcinki programu, którego gospodarzem jest Tomasz Kammel przyciągnęły przed ekrany średnio wg NM prawie 1,4 mln osób.

5 marca wystartowała kolejna edycja programu „Szansa na Sukces. Opole 2023” w TVP2. Średnia widownia programu wg NM wyniosła 1 mln osób przy średnim udziale anteny na poziomie 10,2%.

Program „Pytania na śniadanie” w TVP2 w marcu grupach wiekowej 4+ pokonał konkurencję i był liderem pasma. W grupie 4+ widownia „Pytania na śniadanie” wyniosła 466 tys. osób przy udziale 9,4% (dane NM).

Najliczniej oglądane było wydanie specjalne „Wiadomości” w TVP1. Średnio obejrzało go według NM 2,7 mln osób, przy udziale 19,1%. Niedzielna widownia programu była najwyższa od grudnia poprzedniego roku. Łącznie na trzech antenach – TVP1, TVP Info i TVP Polonia średnia widzów tego wydania „Wiadomości” wyniosła 3,1 mln osób.

Drugim najliczniej oglądanym programem w TVP był kolejny odcinek najnowszego sezonu „The Voice Kids” w TVP2, który zgromadził prawie 2 mln widownię (udziały 16%).

Wśród kanałów tematycznych w marcu 2023 roku, w porównaniu do lutego 2023 roku wzrost udziałów w badanych grupach wiekowych odnotowało TVP Sport, TVP Rozrywka, TVP HD, TVP Dokument oraz TVP Kobieta. TVP Sport w porównaniu z poprzednim miesiącem w grupie 16-49 zanotował wzrost o 61,4% (średni udział 0,7%), w grupie 16-59 o 56,3% (średni udział 0,8%). W grupie 4+ antena zanotowała wzrost o 38,3% w stosunku do lutego i był on na poziomie 0,8%.Udziały TVP Rozrywka w marcu w grupie 16-59 wzrosły o 7,1% w porównaniu z lutym i wyniosły 0,5%, w grupie 16-49 wzrost wyniósł 2,7% do lutego i był na poziomie 0,4%, w grupie 4+ dynamika wzrostu ukształtowała się na poziomie 2,0%, same udziały wyniosły 0,5%.TVP ABC odnotowało w marcu wzrost udziałów w grupie 16-49 w stosunku do lutego na poziomie 2,9%. Udziały anteny wyniosły 0,7%.TVP Dokument w marcu odnotował wzrost w porównaniu z lutym: o 16,7% w grupie 16-49 (udział 0,14%), w grupie 4+ 13,6% (udział 0,3%), natomiast w grupie 16-59 o 5,9% (udział 0,2%).Udziały TVP Kobieta w marcu wyniosły 0,2% w grupie 16-59 i był to wzrost o 26,3% w stosunku do lutego, w grupie 16-49 były także na poziomie 0,2% i wzrost w porównaniu z lutym wyniósł 20%. W grupie 4+ udziały kształtowały się na poziomie 0,3%, a wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca wyniósł 17,2%. Antena w marcu obchodziła swoje 2. urodziny. W ciągu dwóch lat udział stacji w grupie 4+ wzrósł o 143%, natomiast w grupie kobiet o 144%.TVP HD - w marcu dynamika wzrostu anteny w porównaniu z lutym wyniosła: o 6,0% w grupie 16-49 (udział 0,7%), w grupie 16-59 4,1% (udział 0,8%), natomiast w grupie 4+ 1,8% (udział 0,6%).

W środę, 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych podczas uroczystej Gali przyznano nagrody najlepszym produkcjom III Festiwalu Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość”. Złote Ryngrafy wręczono w 8 kategoriach, natomiast Platynowy Ryngraf trafił do reżysera filmu „Filip” Michała Kwiecińskiego. Rozstrzygnięto także konkurs na projekt filmu dokumentalnego. Zwycięzcę wyłoniono spośród 56 zgłoszeń. Wygrał projekt „Profesor Michałowski. Droga do Faras” autorstwa Władysława Jurkowa o kulisach największego sukcesu polskiej archeologii, czyli odkryciu przez prof. Kazimierza Michałowskiego katedry w Faras. Projekt zostanie zrealizowany przez Telewizję Polską.

13-letnia Wiktoria Nakielska z Komorowa zwyciężyła w drugiej edycji programu „You Can Dance. Nowa Generacja2”. W finale 24 marca pokonała konkurentów i zdobyła główną nagrodę – 100 tysięcy złotych.

31 marca TVP Polonia rozpoczęła świętowanie swoich 30. urodzin. Tego dnia antena zaprosiła widzów na urodzinowe widowisko zatytułowane „30 lat dookoła świata” z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, widzowie mieli okazję przenieść się w czasie i wspomnieć najważniejsze programy i osoby związane z TVP Polonia. Gwiazdami wieczoru byli Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Justyna Steczkowska, Kasia Cerekwicka, Marta Zalewska, Włodzimierz Korcz, Piotr Cugowski, Golec uOrkiestra i Zakopower.

Źródło: Informacja prasowa TVP

