Artur Żmijewski w kwietniu skończył 58 lat. Choć trudno w to uwierzyć, bo w show-biznesie kwesta związków często wygląda inaczej, od 32 lat jest mężem tej samej kobiety. Kiedy Artur i Paulina przysięgli sobie miłość i wierność do grobowej deski, aktor miał zaledwie 26 lat.

Co ciekawe, zakochani są ze sobą znacznie dłużej niż trzy dekady. Poznali się bowiem jeszcze wcześniej, jako uczniowie tej samej szkoły średniej w Legionowie. Był rok 1984, Artur miał 18 lat, a jego przyszła żona tylko 16!

Artur Żmijewski zakochał się w uroczej 16-latce. Kto zrobił pierwszy krok?

Historia miłości i związku Żmijewskiego to opowieść na sympatyczną komedię romantyczną. On był w ostatniej klasie liceum, ona o dwie klasy niżej. Wpadli sobie w oko, jednak to nie on zaprosił ją na randkę. Pierwszy krok należał do Pauliny. Między nastolatkami zaiskrzyło. Byli razem do końca szkoły średniej, a później również jako studenci.

Żmijewski uczył się w szkole teatralnej, Petrykat, bo tak nazywała się Paulina, studiowała na Politechnice Warszawskiej. Nie dla nich były studenckie szaleństwa... Oboje byli przecież w poważnym związku, który trwał od kilku lat. Ale w pewnym momencie coś się zmieniło. Artur poznał urodziwą blondynkę. Koleżanka ze studiów go zauroczyła. Związek z Pauliną mógł na tym mocno ucierpieć.

Artur Żmijewski poznał Magdalenę Wójcik. Co było między nimi?

Urodziwą blondynką była Magda Wójcik, która później, podobnie jak Żmijewski, zrobiła karierę w branży telewizyjnej. Grała w "Złotopolskich", "Klanie", "Pierwszej miłości" i wielu innych produkcjach. Pojawiła się nawet w "Ojcu Mateuszu", serialu, który przyniósł Żmijewskiemu ogromną popularność. Ale kiedy Artur poznał Magdę, oboje studiowali. Ona była o trzy lata młodsza.

Wpadła mu w oko śliczna, długowłosa blondynka o namiętnych ustach. (...) Wywarła wtedy na nim tak wielkie wrażenie, że zupełnie stracił głowę i zerwał z Pauliną - mówił znajomy pary w piśmie "Świat i Ludzie".

Zerwanie było tymczasowe, a Artur szybko opamiętał się i wrócił do Pauliny. Gdy oboje skończyli studia, wzięli ślub. Byli wtedy razem już od 8 lat.

Artur Żmijewski miał dzieci i ciężko pracował. Nie miał czasu dla rodziny

Rodzina Żmijewskiego powiększyła się już rok po ślubie. Córeczka Ewa przyszła na świat, gdy aktor miał 27 lat, a jego żona 25.

Paulina bała się kąpać małą, mówiła, że mam pewniejszą rękę i to ja powinienem zajmować się kąpaniem Ewy. Jak było trzeba - przewijałem córkę... I tak narodził się we mnie ojciec - zdradził Żmijewski w rozmowie z Plejadą.

Na kolejne dziecko Żmijewscy poczekali kilka lat. Karol urodził się w 2000 r. W 2002 r. dołączył do niego brat - Wiktor. Gdy chłopcy byli mali, Żmijewski spędzał masę czasu na planie serialowego hitu "Na dobre i na złe". Jednocześnie grał w filmach, a w 2008 r. przywdział sutannę i zaczął wcielać się w ojca Mateusza. To był dla niego zawodowo bardzo gorący czas.

Żałuję, że nie byłem lepszym ojcem. Nie widziałem wszystkiego, kiedy dzieciaki dorastały. Przegapiłem, kiedy stawały na nogi, mówiły pierwsze słowa. Paulina była przy nich, ja nie. Choć dzień ich urodzin był święty, podporządkowywałem temu grafik, opuściłem wiele przedstawień szkolnych, nie było mnie, gdy córka i synowie coś przeżywali. (...) Bycie aktorem łączyło się z wyrzeczeniami, a koszt ponosiła rodzina - szczerze stwierdził w "Twoim Stylu".

A jednak jego rodzina przetrwała i to. Dziś dzieci są dorosłe i rozwijają swoje kariery zawodowe, a Żmijewski i jego żona mają czas na to, by cieszyć się sobą.

