Shakira trafiła do szpitala! "Musiałam udać się na ostry dyżur"

Shakira trafiła do szpitala z powodu problemów zdrowotnych związanych z bólem brzucha. W związku z tym kolumbijska gwiazda muzyki pop była zmuszona odwołać swój zaplanowany koncert w Limie, który miał się odbyć w ramach jej trasy koncertowej "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Przykro mi poinformować, że zeszłej nocy musiałam udać się na ostry dyżur z powodu problemów z brzuchem i obecnie przebywam w szpitalu. Lekarze, pod których opieką się znajduję, poinformowali mnie, że nie jestem w wystarczająco dobrej kondycji, aby wystąpić dziś wieczorem. Jest mi bardzo smutno, że nie mogę dziś stanąć na scenie. Czekałam z niecierpliwością na spotkanie z moimi niesamowitymi fanami tutaj w Peru. Mam nadzieję, że jutro zostanę wypisana i będę czuła się na tyle dobrze, by móc wystąpić. Mój zespół i organizatorzy już pracują nad nową datą koncertu, o której Was poinformujemy - napisała Shakira na platformie X.

Shakira wyraziła smutek związany z koniecznością odwołania występu, szczególnie że było to jej pierwsze show w Limie od ponad dekady. Trasa koncertowa, promująca najnowszy album Shakiry "Las Mujeres Ya No Lloran", rozpoczęła się 11 lutego w Rio de Janeiro. Po koncertach w Ameryce Południowej, w tym w Kolumbii, Chile, Argentynie, Meksyku i Dominikanie, artystka przeniesie się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wystąpi w największych miastach, takich jak Chicago, Boston, Houston, Los Angeles i San Francisco.

Shakira, która na tegorocznych Grammy zdobyła statuetkę za najlepszy album pop-latynoski, w ostatnich latach mierzyła się również z kontrowersjami, w tym z problemami podatkowymi w Hiszpanii. Mimo to pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek latynoamerykańskich na świecie, a jej występy cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Fani Shakiry wyrażają nadzieję na szybki powrót artystki do zdrowia i możliwość kontynuowania trasy koncertowej. Jak na razie nie ma informacji o dalszych zmianach w harmonogramie występów.

