Skolim miał ogromny tort urodzinowy, a na scenie pojawił się na motorze. To nie była zwykła trzydziestka!

Skolim skończył 30 lat. Czego tam nie było?! Grill, motocykl, wielki tort i mnóstwo różu

Konrad Skolimowski, znany milionom fanów (na samym Instagramie ma ich 2,3 miliona!) jako Skolim, 9 października kończy 30 lat. Ale zamiast skromnego tortu i kameralnego spotkania wybrał świętowanie z przytupem. Wielka urodzinowa impreza odbyła się dzień wcześniej w Siemiatyczach i przyciągnęła zarówno miłośników jego przebojów, jak i znane nazwiska polskiej sceny muzycznej.

Organizatorzy zadbali o oprawę, której trudno było nie zauważyć. Na gości czekało urodzinowe miasteczko z grillem i dmuchańcami, a specjalny różowy chodnik nawiązywał do charakterystycznego wizerunku jubilata, którego barwą rozpoznawczą jest właśnie fuksja. Imprezę rozkręcali między innymi Cleo i Zenek Martyniuk, ale na scenie pojawili się i inni wykonawcy. Samego Skolima też nie zabrakło. Uwagę przyciągnął strojem - jego błyszcząca kurtka lśniła w świetle fleszy, a biały T-shirt z liczbą 96 nawiązywał do roku urodzenia. Ale przecież to nie wszystko!

Skolim występował, siedząc na motocyklu, a na mniejszym modelu nawet jeździł przed publicznością. Odebrał mnóstwo życzeń, śpiewano mu "Sto lat" oraz inne urodzinowe przyśpiewki, a on sam rozkroił ogromny (różowy, a jakże!) tort ozdobiony palmami i małymi kulami dyskotekowymi. Wokalista dostał też prezent od radia VOX - palmę w doniczce. Wcześniej na podarunki mogły liczyć też jego mama i babcia, które otrzymały przepiękne bukiety kwiatów. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

Zobacz także: Skolim świętuje 30. urodziny. Zobaczcie, w czym wyszedł na scenę! To miał pod kurtką

Zobacz więcej zdjęć. Zenek Martyniuk zrobił show na 30. urodzinach Skolima. Zobaczcie zdjęcia!

Premiera płyty Skolima | VOX FM

99

Cleo i Zenek na imprezie Skolima

Urodziny Skolima były okazją do świętowania z innymi gwiazdami. Zenek Martyniuk zrobił furorę, pojawiając się na wydarzeniu, Cleo też wywołała aplauz wśród publiczności. Król disco-polo wyglądał doskonale w czarnym zestawie przełamanym czerwoną kurtką, a jego młodsza koleżanka zaskoczyła fanów luźnym, nonszalanckim strojem. Poza nimi wystąpili też Prymaki, Zorka, Crack House, Raider, Dance 2 Disco, Jo Art Show, Mr. Max. Impreza przyciągnęła tłumy, a zabawę zaplanowano aż do nocy - wówczas Skolim bawił się już jako 30-latek.

Zobacz także: Mama i babcia Skolima zaskoczone na jego urodzinach. Dostały wyjątkowy prezent

Zobacz więcej zdjęć. Cleo na urodzinach Skolima. Tak wyszła na scenę! Zazwyczaj wygląda inaczej. Zobaczcie

99