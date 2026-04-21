Skolim tłumaczy się z milionów wyświetleń teledysku. Piosenkarz opowiedział o reklamach

Wokalista notuje w sieci wyniki będące obiektem zazdrości wielu twórców muzycznych w naszym kraju. Podczas wizyty w programie "Gwiazdy przejmują ESKA.pl" artysta otwarcie pochwalił się swoim wkładem w sukcesy innych gwiazd estrady. Wymienił przy tym między innymi popularnego rapera Matę oraz Cleo, z którymi stworzył niezwykle popularne przeboje "Kamikaze" i "Dziewczyno piękna".

Współpraca Skolima z Blanką bije rekordy popularności

Do grona współpracowników popularnego piosenkarza dołączyła niedawno jurorka programu "The Voice Kids" i uczestniczka Eurowizji 2023. Owocem muzycznego spotkania Blanki oraz Skolima jest utwór "Niewinna", który błyskawicznie podbił zestawienie najpopularniejszych materiałów na polskim YouTubie. Osiągnięcie siedmiu milionów odsłon w ciągu zaledwie dwudziestu czterech godzin stanowi rzadkość na rodzimym rynku muzycznym. W trakcie rozmowy z dziennikarzami Eski piosenkarz skomentował zarzuty internautów o rzekomym kupowaniu wyświetleń i opowiedział o stosowanych przez siebie strategiach marketingowych.

Zobacz też: Skolim ostro o Eurowizji. "Układy. Bandyckie klimaty!"

Skolim szczerze o płatnych reklamach w internecie

Artyści pojawili się w studiu radiowym Eski w ramach kampanii promującej ich wspólny singiel "Niewinna". Prowadzący wywiad dziennikarz zapytał Skolima bezpośrednio o krążące w sieci plotki dotyczące sztucznego generowania ruchu pod teledyskiem. Twórca musiał zmierzyć się z pytaniem o to, jakim cudem najnowszy klip zdołał przyciągnąć siedmiomilionową widownię w tak krótkim czasie.

"Mamy tak dużo ludzi, koncerty. Blanka też swoją osobą przyciągnęła ludzi. Wiadomo, reprezentantka Polski na Eurowizji. Ja też mam swoich ludzi - zaczął."

Dopytywany przez redaktora Eski o kwestię opłacanych kampanii promocyjnych piosenkarz nie unikał odpowiedzi. Muzyk wprost potwierdził szerokie inwestowanie w płatną promocję na najpopularniejszych platformach społecznościowych.

"Oczywiście. Jest na Facebooku, na YouTubie, na Tik Toku - przyznał w rozmowie z Eską."

Ogromne zainteresowanie wspólną piosenką artystów nie słabnie, a obecnie licznik odtworzeń pod oficjalnym teledyskiem wskazuje już oszałamiające dwadzieścia pięć milionów odsłon.

Skolim i Blanka w studiu Eski. Wokalista odpalił się nt. Eurowizji!