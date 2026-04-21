Skolim tłumaczy się z milionów wyświetleń teledysku. Piosenkarz opowiedział o reklamach

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-21 15:08

Skolim wielokrotnie pokazywał świetne wyczucie biznesowe i doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności inwestowania w promocję. Najnowszy teledysk nagrany wspólnie z Blanką zdobył siedem milionów wyświetleń w zaledwie dobę. Wokalista zdradził w wywiadzie dla Eski kulisy tego spektakularnego wyniku.

Blanka x Skolim w Esce
Galeria zdjęć 21

Wokalista notuje w sieci wyniki będące obiektem zazdrości wielu twórców muzycznych w naszym kraju. Podczas wizyty w programie "Gwiazdy przejmują ESKA.pl" artysta otwarcie pochwalił się swoim wkładem w sukcesy innych gwiazd estrady. Wymienił przy tym między innymi popularnego rapera Matę oraz Cleo, z którymi stworzył niezwykle popularne przeboje "Kamikaze" i "Dziewczyno piękna".

Współpraca Skolima z Blanką bije rekordy popularności

Do grona współpracowników popularnego piosenkarza dołączyła niedawno jurorka programu "The Voice Kids" i uczestniczka Eurowizji 2023. Owocem muzycznego spotkania Blanki oraz Skolima jest utwór "Niewinna", który błyskawicznie podbił zestawienie najpopularniejszych materiałów na polskim YouTubie. Osiągnięcie siedmiu milionów odsłon w ciągu zaledwie dwudziestu czterech godzin stanowi rzadkość na rodzimym rynku muzycznym. W trakcie rozmowy z dziennikarzami Eski piosenkarz skomentował zarzuty internautów o rzekomym kupowaniu wyświetleń i opowiedział o stosowanych przez siebie strategiach marketingowych.

Skolim szczerze o płatnych reklamach w internecie

Artyści pojawili się w studiu radiowym Eski w ramach kampanii promującej ich wspólny singiel "Niewinna". Prowadzący wywiad dziennikarz zapytał Skolima bezpośrednio o krążące w sieci plotki dotyczące sztucznego generowania ruchu pod teledyskiem. Twórca musiał zmierzyć się z pytaniem o to, jakim cudem najnowszy klip zdołał przyciągnąć siedmiomilionową widownię w tak krótkim czasie.

"Mamy tak dużo ludzi, koncerty. Blanka też swoją osobą przyciągnęła ludzi. Wiadomo, reprezentantka Polski na Eurowizji. Ja też mam swoich ludzi - zaczął."

Dopytywany przez redaktora Eski o kwestię opłacanych kampanii promocyjnych piosenkarz nie unikał odpowiedzi. Muzyk wprost potwierdził szerokie inwestowanie w płatną promocję na najpopularniejszych platformach społecznościowych.

"Oczywiście. Jest na Facebooku, na YouTubie, na Tik Toku - przyznał w rozmowie z Eską."

Ogromne zainteresowanie wspólną piosenką artystów nie słabnie, a obecnie licznik odtworzeń pod oficjalnym teledyskiem wskazuje już oszałamiające dwadzieścia pięć milionów odsłon.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Skolim