Aktorzy przejęli scenę w Opolu! Totalne wzruszenie i tęsknota za Magdą Umer i Agnieszką Osiecką

Wieczorem w niedzielę opolska scena została opanowana przez aktorów i moc wzruszeń!. Koncert "Kiedy mnie już nie będzie…" uhonorował twórczość Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. To nie był tylko "powrót do przeszłości". Cudowne przeboje artystek na moment tego koncertu niemalże wprowadziły ich na scenę.

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Gwiazdy filmu opanowały scenę w Opolu

Gwiazdy polskiego filmu i teatru zaśpiewały nieśmiertelne przeboje Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej na nowo. Publiczność w opolskim amfiteatrze nie mogła powstrzymać łez! Aktorom udało się z pokazać emocje, które trwają, pomimo, że artystek już z nami nie ma. Na scenie pojawili się m.in.: Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski, Ewa Błaszczyk, Natalia Szroeder, Kuba Badach, Igor Herbut, Ewa Błaszczyk, Maciej Zakościelny, Maciej Musiałowski, Wiktor Zborowski. Gwiazdor polskiej piosenki, Igor Herbut w powalający sposób zaśpiewał słynny utwór "Wariatka tańczy", który rozsławiła Maryla Rodowicz.

Zamykający festiwal w Opolu koncert „Kiedy mnie już nie będzie” dla Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej wzruszał także widzów przed telewizorami. Wszyscy przenieśliśmy się do czasów naszej pięknej młodości. W przerwach między występami gwiazd na opolskiej scenie wyświetlano fragmenty filmu z wywiadem z Agnieszką Osiecką. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że poetka postrzegała Magdę Umer, jak "elfa". Z czasem zrozumiała, że jest to "elf dorosły".

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Magda Umer zmarła 12 grudnia 2025 roku. Miała 76 lat. Przez wiele miesięcy toczyła walkę z groźną chorobą nowotworową. Stan zdrowia Magdy był pilnie strzeżoną tajemnicą. Agnieszka Osiecka zmarła 30 lat wcześniej. Obie artystki przyjaźniły się przez wiele lat. Jak przypomniał prowadzący opolski koncert im poświęcony Artur Andrus, Umer i Osiecka urodziły się tego samego dnia. Magda Umer przyszła na świat 9 października 1949 roku, a Agnieszka Osiecka w 1936 roku. Wielka artystka słowa miałaby dziś 90 lat.

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