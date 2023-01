Nejman zabrał 15-letniego syna do "DDTVN". Jakub nieźle wyrósł!

Małgorzata Rozenek stara się nie zwracać uwagi na krytyczne uwagi internautów, którzy raz po raz stwierdzają, że nie nadaje się do prowadzenia "Dzień Dobry TVN". Co więcej, wraz z programowym partnerem ma coraz gęściej wypełniony grafik kolejnymi dyżurami w śniadaniówce, z każdym odcinkiem zdobywając nowe doświadczenia. Tak stało się również 14 stycznia.

Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński poprowadzili sobotnie wydanie "Dzień Dobry TVN". Podczas komentowania ślubnych kreacji sprzed lat doszło do nietypowej sytuacji. Prezenter postanowił pośmieszkować z wieku Małgorzaty Rozenek, w który nie do końca wszyscy wierzą (wiele osób twierdzi, że gwiazda ma więcej niż 45 lat, które skończy dopiero 1 czerwca).

- A u nas w studio piękne suknie ślubne, z czasów młodości Gosi... Z dwudziestolecia międzywojennego - stwierdził niespodziewanie Krzysztof Skórzyński.

"Perfekcyjna" przerwała jego wypowiedź, wtrącając, że... spodziewała się tego rodzaju komentarza!

- A tu jest twoja suknia ślubna, zobacz, twoje zdjęcie ślubne. Pięknie tu z Radkiem wyszliście - kontynuował Skórzyński, pokazując pewną fotografię.

Małgorzata Rozenek chyba chciała zrobić dobrą minę do złej gry i chcąc udowodnić, że ma dystans do nieco oklepanego tematu, wyznała, że może to być zdjęcie z jej pierwszego ślubu.

Myślicie, że mieli tę scenkę przegadaną za kulisami? Kto wie, celebrytka wydawała się nieco zaskoczona...