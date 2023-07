Skromny grób aktora "Rancza". Został pochowany z dala od Polski

Małgorzata Rozenek-Majdan zmarzła na drogich wakacjach w Danii. Zaraz po powrocie do Polski wyjechała w tropiki

Jeff Butcher pochodził z Kanady i tam odbył się jego pogrzeb. Rodzice Wanda i Bob Butcherowie sprowadzili syna do rodzinnego Belleville w stanie Ontario i pochowali w kolumbarium na tamtejszym cmentarzu. Aktor "Rancza" do Polski przyjechał w 1995 roku z okazji Międzynarodowych Igrzysk w siatkówce dla niepełnosprawnych (przyp. Butcher sam był inwalidą, miał protezę nogi). Zakochał się w Polsce i osiadł w Olsztynie, gdzie pracował w tamtejszym radiu. Był tłumaczem, dziennikarzem oraz właścicielem szkoły językowej. Przeprowadził się do Warszawy, gdzie przygotowywał m.in. przemówienia dla prof. Leszka Balcerowicza.

Przetłumaczył na angielski filmy "Lejdis", "Dom zły" czy "Testosteron" i był dyrektorem browaru Perła. Pasjonował się także golfem. Jeżyka polskiego nauczył się w stopniu doskonałym. W "Ranczu" mówił jednak ze specjalnym amerykańskim akcentem.

i Autor: John Van Kannel/Facebook