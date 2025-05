Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak, para znana m.in. z pierwszej polskiej edycji programu „Prince Charming”, a także z "Tańca z Gwiazdami", gdzie Jelonek wystąpił w pierwszej w historii programu jednopłciowej parze (partnerował mu Michał Danilczuk) od dłuższego czasu przygotowywała się do ślubu. Miała być piękna uroczystość w słonecznej Hiszpanii. Jednak jak przyznają zakochani w rozmowie z Party, organizacja uroczystości okazała się znacznie bardziej skomplikowana, niż przypuszczali:

Trochę się to odwleka w czasie, ale my się nie zatrzymujemy. Może sama ceremonia się przesunie, ale wokół niej wciąż dzieje się wiele rzeczy

Choć termin ślubu się przesuwa, para nie zwalnia tempa. Zamiast stanąć na ślubnym kobiercu – wydają drugi tom swojego komiksu, który… właśnie będzie o ślubach!

Nowa część pokaże, jak to wygląda na świecie – gdzie jest łatwo wziąć ślub, a gdzie naprawdę trudno. I my to właśnie poczuliśmy na własnej skórze