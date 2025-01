Piotr spotkał się z rodziną Agaty! Zaskakujący komentarz byłej żony

Agata i Piotr z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jeszcze w trakcie programu przestali ze sobą rozmawiać, co oznaczało, że zdecydują się na rozwód. Mimo rozpadu związku mężczyzna nadal utrzymuje kontakt z rodziną byłej żony. Ostatnio opublikował on zdjęcie z jej bliskimi, co spotkało się z wymowną reakcją Agaty.