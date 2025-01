Agata ze "Ślubu..." już postawiła dom w Australii. Pokazała wnętrza. Tylko spójrzcie na tę kuchnię!

Agata Miechowska, uczestniczka najnowszego wydania "Ślubu od pierwszego wejrzenia", pojawiła się w show, aby znaleźć prawdziwą miłość. Niestety, choć przed kamerami TVN-u wzięła ślub z człowiekiem, który miał do niej dobrze pasować, pomiędzy partnerami zupełnie nie zaiskrzyło. Ostatecznie Agata i Piotr zdecydowali, że się rozwiodą, a mężczyzna nawet nie pojawił się na nagraniu finałowego odcinka programu. Podczas rozmów z ekspertkami i podsumowań pokazała się tylko Agata.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agata ujawniła prawdę o intercyzie. "Rozwód tuż, tuż"

Związek tej dwójki był burzliwy i pełen niezbyt pozytywnej energii. Już na pierwszy rzut oka było widać, że małżonkowie są kompletnie niedopasowani. Widzowie nie pozostawiali suchej nitki na relacji uczestników.

Gdy program dobiegł końca, a kamery zostały wyłączone, Agata spakowała się i wróciła do Australii. Okazało się, że to właśnie tam na stałe mieszka, pracuje, a nawet... buduje dom. Kobieta nie zdradziła tego mężowi!

Zobacz także: Gwiazda "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chwali się domem. Ma tylko 35 metrów kwadratowych

Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już mieszka w swoim australijskim domu

Agata nie chciała, aby informacja o australijskiej budowie wpłynęła na jej polski związek. Zataiła ją przed mężem i widzami, a o wszystkim opowiedziała już na samym końcu przygody ze "Ślubem...".

Zobacz także: Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas emisji programu był w związku?! Szokujące doniesienia!

Jej dom jest już gotowy, a Agata jest z niego szalenie dumna. Budowa wiele ją kosztowała - i pieniędzy, i czasu. Ale opłaciło się. Teraz kobieta jest właścicielką własnej nieruchomości w Perth.

Zobacz także: Ekspertki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zebrały cięgi. Uczestniczka show dołożyła swoje

Na swoim instagramowym profilu oprowadziła internautów po przestronnym domu. Pokazała kuchnię, łazienkę, sypialnię i spory garaż. Zaprezentowała też ogród, który przypomina bardziej plażę. Zagospodarowanie go to projekt na później.

Agata zdradziła, co lubi w swoim domu i jakich wnętrzarskich decyzji nie żałuje

"Co na pewno zrobiłabym ponownie? 1. Dużo wielkich okien i drzwi przesuwnych, zwłaszcza w mojej sypialni - może się wydawać, że dużo okien to duży problem z myciem, ale w zamian za to mamy dużo światła dziennego, a tego nie da się zastąpić niczym innym. 2. Wejście z garażu prosto do kuchni - cenię sobie prostotę i wygodę, a wejście prosto do kuchni z ciężkimi zakupami jest rewelacyjne. 3. Powiększenie spiżarni, aby schować lodówkę - gdybym mogła, to bym zrobiła ją jeszcze większą. 4. Poszerzenie blatu w kuchni - uwielbiam gotować, stąd wielkość blatu ma dla mnie olbrzymie znaczenie. 5. Przesunięcie ściany w łazience przy master bedroom - w Australii lubią mieć osobne toalety w pralni, ale ja wolałam mieć większy prysznic i toaletę w tym samym miejscu. 6. Instalacja klimatyzacji pod dachem - komfort przede wszystkim, a temperatura w domach australijskich jest ciężka do opanowania bez pomocy zewnętrznej" - napisała Agata na Instagramie.

Zobacz także: Niespodziewany finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jedna z par do końca trzymała widzów w niepewności, a jedna z żon ukryła ważną informację

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazda "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chwali się domem. Ma tylko 35 metrów kwadratowych

Krzysztof ze Ślubu od pierwszego wejrzenia już tak nie wygląda! Zmienił nawet kolor włosów! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.