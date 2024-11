Ekspertki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zebrały cięgi. Uczestniczka show dołożyła swoje

Patricia Kazadi o porównaniach do Pauliny Sykut-Jeżyny. Mówi wprost, co o tym sądzi

Finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie pozostawił widzów w dobrych nastrojach i z nadzieją na to, że w show TVN-u można znaleźć prawdziwą miłość, choć pary z poprzednich edycji udowodniły, że to możliwe. W 10. sezonie programu jedna z par się znienawidziła, a uczestniczka dopiero po wszystkim wyjawiła, że wraca do Australii, gdzie od dawna budowała dom. Druga para rozstała się, bo, jak się wydawało, ani jednej, ani drugiej stronie za bardzo na sobie nie zależało. Trzecia para okazała się najbardziej obiecująca, ale u Damiana i Agnieszki też bardzo szybko zaczęły pojawiać się problemy i trudności z życiem we dwójkę.

Przykro było patrzeć na wysiłki zaangażowanych w te związki psycholożek, bo na niewiele się zdały. Ekspertki, które widzowie zobaczyli w finale, to Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol. Paniom, nowym w show, tuż po emisji ostatniego odcinka mocno się oberwało.

Anita Szydłowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o finale

Anita brała udział w trzeciej edycji "Ślubu...", gdzie udało jej się znaleźć prawdziwą miłość. Tancerka i jej wybranek Adrian też mieli problemy, jednak ostatecznie udało im się utrzymać związek. Zakochani doczekali się nawet dzieci. W 2019 r. przyszedł na świat Jerzy, a w 2020 r. Bianka.

Anita jako uczestniczka programu budzącego sporo kontrowersji postanowiła wypowiedzieć się na temat finału i ekspertek.

Wczoraj miałam do późna próbę i nie oglądałam finału. W końcu nadrobiłam! Bardzo mi smutno, po tym wszystkim jestem trochę przybita. Niestety, wnioski są dość smutne. Coś poszło nie tak i mam kilka przemyśleń - zaczęła.

I dodała:

Po pierwsze, przy doborze uczestników musi być więcej testów, spotkań, rola ekspertów musi być bardziej wszechstronna i wnikliwa. Powinna też zakładać obserwację osoby w grupie, np. przy rozwiązywaniu trudnych zadań czy rywalizacji. Wiele rozmów na temat ich gotowości do małżeństwa, bo myślę, że chodzi w dużej mierze o dojrzałość i otwartość na zmiany. Przemyślałabym zróżnicowanie dyscyplin naukowych oraz płci ekspertów. W dalszych etapach powinny być obowiązkowe spotkania on-line z ekspertami każdego dnia, nie tylko raz czy dwa. Zadania do realizacji - nie można winić ekspertek za taki stan rzeczy, jeżeli realnie nie mają na to, co się dzieje wglądu! Jak widać, nie chodzi też o wiek uczestników, bardziej o to, czy ich wizje przyszłości się spotykają. My z Adrianem napisaliśmy to samo w rubryce "jak widzimy siebie za 5 lat"!

Ekspertki w ogniu krytyki. Internauci dali ekspertkom do wiwatu

Szydłowska starała się usprawiedliwić ekspertki, które, sądząc po tym, co pokazał TVN, nie miały za wiele pola do popisu. Widzowie byli dużo ostrzejsi.

"Czy możecie zmienić ekspertki na takie, które wiedzą, co robią i mają autorytet?", "Trzy kobiety, trzy ekspertki, jedna chce być mądrzejsza od drugiej. Już na początku każda miała inne wizje. A ta scenka w finale jak Pani Hanna udaje Piotra w rozmowie to żenada", "Na jakiej podstawie one ich dobierają? Tu nikt do nikogo nie pasuje", "Błagam, zróbcie coś z tymi ekspertkami. Przecież ich zachowanie jest nieetyczne", "Proponuję zmienić ekspertów, a nie robić krzywdę ludziom" - czytamy w sieci.

Było aż tak źle?

