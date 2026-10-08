Ślub syna Steczkowskiej: Leon i Ksenia z humorem o swoich finansach. Mieli w związku kryzys?

W rodzinie Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego panuje radosne oczekiwanie na ceremonię ślubną ich syna. Leon Myszkowski, po zeszłorocznych oświadczynach, ma wkrótce stanąć na ślubnym kobiercu. Jak przyszli małżonkowie radzą sobie z domowym budżetem? Zdecydowali się odpowiedzieć na to pytanie z przymrużeniem oka w mediach społecznościowych.

Justyna Steczkowska cieszy się szczęściem dzieci

Leon i Ksenia tworzą parę od kilku lat. Przyszły pan młody, zajmujący się pracą DJ-a, poznał zjawiskową Białorusinkę podczas walentynkowej imprezy w warszawskim klubie. Choć początkowo podał jej nieprawdziwy wiek, to między nimi zaiskrzyło i dziś są zaręczeni.

Justyna Steczkowska jest bardzo dumna i szczęśliwa z tego powodu, jednak stara się nie ingerować zbytnio w ślubne plany młodych.

- Wiadomo, teraz Justyna ma tyle koncertów, że po prostu ją złapać... no to jest po prostu szok. [...] Czasami mogę do niej zadzwonić, poradzić się w jakiejś sprawie. Troszeczkę ona już podpowiada, powiem tak - mówiła we wrześniu Ksenia w programie "Pytanie na Śniadanie".

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Leon Myszkowski i Ksenia Ngo - kto za co płaci?

Leon i Ksenia rzadko bywają powściągliwi w relacjonowaniu swojego życia w sieci. Mają też duże poczucie humoru! Ostatnio zakochani zdecydowali się na wyznanie dotyczące podziału wydatków. W zamieszczonym nagraniu wyjaśnili, że to syn Justyny Steczkowskiej finansuje opłaty za mieszkanie i urlopy. Ksenia opłaca pozostałe rachunki, kupuje żywność i utrzymuje zwierzęta domowe. Filmik zakończył się żartobliwym dialogiem.

- A kto płaci moją kartą? - zapytał Myszkowski. - Ja - odpowiedziała roześmiana Ksenia.

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Narzeczona o kryzysie w związku z Leonem

Niedawno Ksenia Ngo poruszyła w social mediach temat problemów, jakie pojawiły się w jej relacji z Leonem. Z jej słów wynika, że powodem kryzysu było przemęczenie pracą. Ostatecznie trudności udało się pokonać. Ksenia przyznaje, że obecnie ma więcej przestrzeni na budowanie domowego ciepła.

- W pewnym momencie oboje byliśmy bardzo skupieni na rozwoju zawodowym i przez zmęczenie i stres kłóciliśmy się o głupoty. Ktoś z nas musiał trochę odpuścić. Na całe szczęście padło na mnie. Teraz pracuję mniej niż kiedyś, ale mam więcej czasu, żeby pielęgnować naszą relację i odpowiadać za pogodę w domu - przekazała na Instagramie.

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