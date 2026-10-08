Ślub syna Steczkowskiej: Leon i Ksenia z humorem o swoich finansach. Mieli w związku kryzys?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-08 15:13

Leon Myszkowski, najstarszy syn Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego, w zeszłym roku oświadczył się swojej ukochanej. Teraz Leon i Ksenia Ngo szykują się do ceremonii zaślubin. Para uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak wygląda ich codzienne życie, ujawniając przy tym, w jaki sposób dzielą się domowymi wydatkami.

W rodzinie Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego panuje radosne oczekiwanie na ceremonię ślubną ich syna. Leon Myszkowski, po zeszłorocznych oświadczynach, ma wkrótce stanąć na ślubnym kobiercu. Jak przyszli małżonkowie radzą sobie z domowym budżetem? Zdecydowali się odpowiedzieć na to pytanie z przymrużeniem oka w mediach społecznościowych.

Justyna Steczkowska cieszy się szczęściem dzieci

Leon i Ksenia tworzą parę od kilku lat. Przyszły pan młody, zajmujący się pracą DJ-a, poznał zjawiskową Białorusinkę podczas walentynkowej imprezy w warszawskim klubie. Choć początkowo podał jej nieprawdziwy wiek, to między nimi zaiskrzyło i dziś są zaręczeni.

Justyna Steczkowska jest bardzo dumna i szczęśliwa z tego powodu, jednak stara się nie ingerować zbytnio w ślubne plany młodych.

- Wiadomo, teraz Justyna ma tyle koncertów, że po prostu ją złapać... no to jest po prostu szok. [...] Czasami mogę do niej zadzwonić, poradzić się w jakiejś sprawie. Troszeczkę ona już podpowiada, powiem tak - mówiła we wrześniu Ksenia w programie "Pytanie na Śniadanie".

Zobacz też: Gwiazdy, które zmieniły wyznanie. Już nie są katolikami

Leon Myszkowski i Ksenia Ngo - kto za co płaci?

Leon i Ksenia rzadko bywają powściągliwi w relacjonowaniu swojego życia w sieci. Mają też duże poczucie humoru! Ostatnio zakochani zdecydowali się na wyznanie dotyczące podziału wydatków. W zamieszczonym nagraniu wyjaśnili, że to syn Justyny Steczkowskiej finansuje opłaty za mieszkanie i urlopy. Ksenia opłaca pozostałe rachunki, kupuje żywność i utrzymuje zwierzęta domowe. Filmik zakończył się żartobliwym dialogiem.

- A kto płaci moją kartą? - zapytał Myszkowski. - Ja - odpowiedziała roześmiana Ksenia.

Uśmiechnięci Leon Myszkowski i Ksenia Ngo na tle zieleni. O podziale ich domowych finansów przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 20

Narzeczona o kryzysie w związku z Leonem

Niedawno Ksenia Ngo poruszyła w social mediach temat problemów, jakie pojawiły się w jej relacji z Leonem. Z jej słów wynika, że powodem kryzysu było przemęczenie pracą. Ostatecznie trudności udało się pokonać. Ksenia przyznaje, że obecnie ma więcej przestrzeni na budowanie domowego ciepła.

- W pewnym momencie oboje byliśmy bardzo skupieni na rozwoju zawodowym i przez zmęczenie i stres kłóciliśmy się o głupoty. Ktoś z nas musiał trochę odpuścić. Na całe szczęście padło na mnie. Teraz pracuję mniej niż kiedyś, ale mam więcej czasu, żeby pielęgnować naszą relację i odpowiadać za pogodę w domu - przekazała na Instagramie.

Polecany artykuł:

Sonda
Lubisz chodzić na wesela?
Justyna Steczkowska o relacji z najstarszym synem. Nigdy tego nie mówiła
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

Justyna Steczkowska
LEON MYSZKOWSKI