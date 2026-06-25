Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce. Ceremonia ma odbyć się w sercu Nowego Jorku

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce w Nowym Jorku

Taylor Swift przez wiele lat dzieliła się swoimi miłosnymi rozterkami w tekstach piosenek, jednak teraz jej poszukiwania idealnego partnera dobiegły końca. Od momentu oficjalnych zaręczyn artystki z popularnym sportowcem Travisem Kelce, w przestrzeni medialnej nieustannie krążą plotki dotyczące ich zbliżającego się wesela. Zagraniczna prasa bardzo wyraźnie sugeruje, że zakochani wcale nie planują ucieczki przed obiektywami aparatów na prywatną wyspę czy do odosobnionej rezydencji z dala od cywilizacji. Przyszli małżonkowie mają zamiar świętować swój wyjątkowy dzień w Nowym Jorku, mając pełną świadomość zainteresowania ze strony setek fotoreporterów. Jak informuje serwis TMZ, ślub odbędzie się prawdopodobnie w kultowej hali Madison Square Garden. Wybór tego niezwykle legendarnego obiektu koncertowego idealnie obrazuje ogromne przywiązanie piosenkarki do występów na żywo.

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Kiedy odbędzie się ślub Taylor Swift?

Wygląda na to, że zakochani staną na ślubnym kobiercu szybciej, niż początkowo przypuszczano. W czerwcu serwis TMZ przekazał informację, że ceremonia odbędzie się między 2 a 4 lipca 2026 roku. Doniesienia te opierają się na fakcie, iż narzeczeni wystąpili z wnioskiem o zamknięcie dla ruchu ulic wokół hali widowiskowej dokładnie we wspomnianym terminie. Dziennikarze ustalili ponadto, że zawodnicy Kansas City Chiefs, czyli klubowi koledzy pana młodego, zdążyli już zarezerwować pokoje w okolicznych nowojorskich hotelach we wskazanych dniach.

Historia miłości Taylor Swift i Travisa Kelce

Relacja tej dwójki rozpoczęła się latem 2023 roku, kiedy sportowiec wyznał w podcaście, że planował przekazać wokalistce bransoletkę z własnym numerem telefonu w trakcie jednego z jej koncertów. Już we wrześniu artystka pojawiła się na meczu ekipy Kansas City Chiefs, całkowicie potwierdzając krążące w prasie plotki na ich temat. Zakochani są obecnie najbardziej popularną parą w Stanach Zjednoczonych, a do ich oficjalnych zaręczyn doszło w wakacje 2025 roku.