Ślub w "Lombardzie"! Zerknijcie na pannę młodą. Malina nie mogła wyglądać piękniej

"Lombard. Życie pod zastaw". Zygfryd ożenił się z Maliną. Chcą spędzić razem całe życie

Serial "Lombard. Życie pod zastaw" skupia się wokół wrocławskiego lombardu, którego właścicielem jest Kazimierz Barski. Do przybytku codziennie trafiają klienci, którzy są zmuszeni do zastawienia lub sprzedania osobistych rzeczy. Historie stojące za ich życiowymi kłopotami bywają i dramatyczne, i komediowe. Pewne jest, że bohaterom nie jest lekko. A jednak i im czasem dzieje się naprawdę dobrze. W odcinku 1039. Zygfryd grany przez Lecha Dybika ożeni się z Maliną, w którą wciela się Nina Turkiewicz-Fatyga. Fani mają powody do radości! Ślub zostanie pokazany na początku października.

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Mamy zdjęcia z planu! Widać na nich szczęśliwą młodą parę, która ślubowała sobie miłość i wierność w kościele. Malina wystąpiła w długiej, różowej kreacji o pudrowym odcieniu. Dobrała do niej elegancki fascynator. Kropką nad i był bukiet z jasnych kwiatów. Jej wybranek postawił na jasną marynarkę i ciemne spodnie. Nie zabrakło białej koszuli z krawatem, a wisienkę na torcie stanowił kwiat w butonierce.

Zakochani w sobie małżonkowie wyglądali pięknie!

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Przyjaciele wspierają młodą parę

Na ślubie i weselu młodej pary pojawili się bliscy, znajomi i przyjaciele. Wszyscy wspierali małżonków i cieszyli się ich szczęściem. Na planie pokazał się Kazimierz (Zbigniew Buczkowski), była Becia (Małgorzata Szeptycka), Baśka (Małgorzata Ostrowska-Królikowska) oraz Jeziorak (Jerzy Skoczylas). Świadkami ślubu Zygfryda i Maliny byli Łanda (Emilia Walus) i Michał - wnuk pana młodego. TUTAJ ZNAJDZIECIE WIĘCEJ ZDJĘĆ!

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