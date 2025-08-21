"Lombard. Życie pod zastaw" to jeden z największych hitów TV Puls. Produkcja emitowana jest już od 8 lat, a na jej koncie znajduje się 17 sezonów, pięć Telekamer "Tele Tygodnia", w tym Złota oraz Jubileuszowa na 25-lecie plebiscytu. Serial zdobył serca tysięcy widzów w całej Polsce, którzy chętnie śledzą losy bohaterów i niezwykłe historie klientów lombardu.

Czadoman w 900. odcinku "Lombard. Życie pod zastaw"

We wrześniu widzowie zobaczą już 900. odcinek! Z tej okazji na planie "Lombard. Życie pod zastaw" pojawił się spektakularny tort w kolorze pomarańczowym z logo Pulsu i liczbą 900. A to nie wszystko – jubileusz uświetni występ specjalnego gościa. Do obsady dołączy bowiem Czadoman, popularny wokalista disco polo.

W serialu muzyk zagra samego siebie. Do lombardu trafia przez… zabytkowy amerykański kabriolet, który postanawia kupić. Spotkanie z żoną właściciela auta – jego wierną fanką – rozpoczyna zabawną komedię pomyłek, której nie można przegapić.

Jubileuszowy odcinek z Czadomanem widzowie obejrzą 19 września o 19:00.

"Lombard. Życie pod zastaw" - obsada

Od samego początku siłą "Lombardu" są barwni bohaterowie. Właściciela lombardu, Kazimierza Barskiego, gra uwielbiany Zbigniew Buczkowski. W serialu występują również: Małgorzata Szeptycka, Henryk Gołębiewski, Michał Chorosiński, Dominika Skoczylas, Teodor Gonera, Emila Walus, Jerzy Górski, Aleksandra Szwed, Alan Andersz, Agata Szafrańska i Dominik Dąbrowski. Każda z postaci wnosi do serialu wyjątkową energię i historię, dzięki czemu widzowie mogą liczyć na emocje, humor i poruszające wątki.

Plejada gwiazd w "Lombardzie"

Czadoman nie jest pierwszą gwiazdą, która zagościła w serialu. W poprzednich sezonach pojawili się m.in. Zenek Martyniuk, Michał Wiśniewski, Zespół Pectus, Katarzyna Pakosińska, DJ Wika, Krzysztof Rutkowski, Paweł Nastula czy Radek Liszewski.

Kiedy nowe odcinki "Lombard. Życie pod zastaw"?

Nowy, 17. sezon "Lombard. Życie pod zastaw" startuje już 1 września. Premierowe odcinki będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 19:00 w TV Puls.

Nie przegapcie jubileuszowego 900. odcinka z udziałem Czadomana – 19 września o 19:00!

