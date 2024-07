Pilne! Są szczegóły pogrzebu gwiazdy PRL. Ważny apel do żałobników

Paulina Smaszcz niezbyt chętnie wypowiadała się na temat swojego zdrowia. Dziennikarka i była modelka, wspomniała jednak, że ma kilka przypadłości, które niezbyt dobrze wpływają na funkcjonowanie jej organizmu. Dodała wtedy, iż "jest w trakcie intensywnego leczenia onkologicznego i neurologicznego".

"Niestety, jestem w trakcie intensywnego leczenia onkologicznego i neurologicznego. Mam też intensywną rehabilitację, by nie dopuścić do kolejnego niedowładu. Nie mogę już pracować po 12 godzin w jednej pozycji. Nie chcę też iść na rentę. (...) Muszę odzyskać zdrowie, a jak wiesz, były mąż zostawił mnie w chorobie. Musi być dobrze. Nie poddam się i jeszcze będę najlepszą i sprawną mamą. To jest najważniejsze" -opisywała w sieci Smaszcz.

Paulina Smaszcz rozprawia o zdrowiu

Paulina Smaszcz regularnie prowadzi w swoich mediach społecznościowych live'y. Niedawno opowiedziała w nich, że zmaga się jednocześnie z problemami neurologicznymi, onkologicznymi oraz ma problemy z kręgosłupem. Gwiazda dodała też, że w jej życiu pojawiło się wiele smutnych wydarzeń, które skutkowały tym, iż obecnie mniej wyraźnie mówi.

Paulina zdradziła jednak swoim fanom, ile waży. Okazuje się, że mając 178 cm wzrostu, jej waga wynosi jedynie 58 kilogramów. Dodała, iż w ostatnim roku schudła aż 12 kg. Według Smaszcz to zasługa dobrze dopasowanej diety, która dobrana była do wyników jej badań, a także treningi online i codzienna aktywność fizyczna.

"Niestety problemy neurologiczne i 5 operacji kręgosłupa z gronkowcem do kości, dało mi popalić przez ostatnie 5 lat. Było beznadziejnie i boleśnie" - napisała na InstaStories gwiazda.

