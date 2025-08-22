Śmierć Stanisława Sojki. Co tak naprawdę się stało w hotelu w Sopocie? Prokurator przesłuchał menadżera

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-08-22 16:24

"Super Express" ustalił jako pierwszy, że przyczynę śmierci Stanisława Sojki bada prokuratura. Teraz dowiadujemy się, że przesłuchany został menadżer gwiazdy. Co tak naprawdę wydarzyło się w sopockim hotelu? Możliwe są kolejne przesłuchania. Poznaj szczegóły.

Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia 2025 roku. Miał 66 lat. "Super Express" ustalił, że postępowanie prowadzi prokuratura. Wiadomo też, że sławny wokalista zmarł w hotelu. 

Gdzie umarł Stanisław Sojka?

Stało się to w hotelu

- potwierdził "SE" prokurator Michał Łukasiewicz. 

Sprawa wyjaśnienia śmierci 66-letniego Stanisława Sojki jest bardzo dynamiczna. "Fakt" ustalił, że prokurator przesłuchał już menadżera gwiazdy. Co ustalono?

Pierwsze przesłuchania prokuratora

Na tym etapie postępowania wykluczono udział osób trzecich. Menadżer Stanisława Soyki został przesłuchany. Nie wykluczamy, że będą przesłuchane również inne osoby.

Przesłuchanie menadżera Stanisław Soyki miało charakter "czynności w sprawie". Złożył on zeznania jako potencjalny świadek. Czy wyjaśnił, co dokładnie się stało w sopockim hotelu? Będziemy informowali na bieżąco. 

W czwartkowy wieczór, 21 sierpnia 2025 roku, w trakcie finałowego koncertu festiwalu Top of the Top w TVN, nagle przerwano telewizyjną emisję.

Z przyczyn od nas niezależnych, musieliśmy przerwać dzisiejszą transmisję koncertu

- tłumaczył TVN w mediach społecznościowych. 

Co się działo na scenie w Sopocie?

Jakiś czas później na jaw wyszło, że przyczyną wielkiego zamieszania jest śmierć wielkiego artysty. Stanisław Sojka miał wystąpić tego wieczoru na scenie w Operze Leśnej. Niestety, nigdy tam nie dotarł, zmarł w hotelu. Wielki muzyk od lat poważnie chorował.

TVN ostatecznie wznowił transmisję z Sopotu, aby wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. Na TVN 24 wszyscy prowadzący finałowego koncertu przekazali smutną wiadomość, że Stanisław Sojka nie żyje. Co więcej, artyści czwartkowego koncertu spontanicznie wykonali utwór "Tolerancja"! To były wielkie emocje na widowni i na scenie, przez kilka minut trwała cicha owacja na stojąco. Dla wielkiego mistrza. 

Nie przegap: Wiemy, w jakich okolicznościach zmarł Stanisław Sojka. Nagle upadł, szybko zabrali go do szpitala

Stanisław Sojka miał piękną karierę. Będzie go brakować
61 zdjęć
Super Express Google News
FB: Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Pojawił się prawdziwy tłum
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STANISŁAW SOJKA
TOP OF THE TOP SOPOT FESTIVAL