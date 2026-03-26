Smutne pożegnanie legendy kina. Te sceny z kościoła łamią serca

Kim była Halina Kowalska?

Halina Kowalska często określano jako polską Brigitte Bardot - głównie przez piękne bujne, blond włosy oraz talent. Polska aktorka była jedną z najbardziej wyrazistych aktorek okresu PRL, która zachwycała widzów nie tylko talentem komediowym, ale i niezwykłą urodą.

Absolwentka łódzkiej Filmówki, przez lata związana była z warszawskimi teatrami, takimi jak Komedia czy Kwadrat, gdzie występowała u boku największych gwiazd polskiej sceny.

Widzowie zapamiętali ją przede wszystkim z ról w filmach Stanisława Barei oraz Tadeusza Chmielewskiego. Wcieliła się w postać Marianny w „Nie lubię poniedziałku” oraz Wandy Filikiewicz w „Nie ma róży bez ognia”. Ogromną popularność przyniósł jej także udział w „Dobranocce dla dorosłych” oraz rola śpiewaczki Kolińskiej w kultowym serialu „Alternatywy 4”.

Przez lata była żoną innego aktora - Włodzimierza Nowaka. Para świadomie nie zdecydowała się na dzieci, ponieważ chcieli skupić się nie tylko na karierze, ale również sobie samych.

Na co zmarła Halina Kowalska?

Halina Kowalska zmarła dokładnie 18 marca 2026 roku. Od blisko dziesięciu lat przebywała ona w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, ponieważ wymagała stałej opieki. Przyjaciele gwiazdy przekazali, że kobieta zmagała się z problemami zdrowotnymi, które zaostrzyły się w ostatnim czasie, a najbardziej dotkliwa była postępująca demencja. Jak dowiedział się "Super Express", aktorka dodatkowo zachorowała na nowotwór.

- Przed śmiercią trafiła do normalnego szpitala, ale zmarła w Skolimowie, do którego wróciła. Zmarła w środę 18 marca około godziny 13. Poza demencją miała raka - powiedział "Super Expressowi" informator z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Mieszkanki Domu Artystów w Skolimowie wspominają Halinę Kowalską FB

Tak wyglądało ostatnie pożegnanie Haliny Kowalskiej

Pogrzeb Haliny Kowalskiej odbył się 26 marca 2026 roku w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie. Po ceremonii aktorka spocznie na Starych Powązkach - w rodzinnym grobowcu, u boku ukochanego męża. Jej miejsce pochówku było już przygotowane od dawna.

Jednak nie to tak mocno uderza, a pustki w kościele. Choć jedno z jej pożegnań już wcześniej odbyło się w Skolimowie, nikt nie spodziewał się takiej ostatniej drogi w kościele. Podczas mszy pojawiła się zaledwie garstka osób. Ta pustka aż mrozi krew w żyłach. To jedno z najsmutniejszych pożegnań ikon kina w Polsce. Te zdjęcia sprawią, że pękną wam serca.

