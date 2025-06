Skromny grób Barbary Sienkiewicz porastają chwasty

Na cmentarzu widzimy skromny, niewielki grób Barbary Sienkiewicz. Leżą na nim bukiety sztucznych kwiatów i stoją znicze, co świadczy o tym, że ktoś odwiedza to miejsce. Jednak wokół grobu wyrosły chwasty, trawa i nieprzycięte zarośla. Miejsce spoczynku "najstarszej matki w Polsce" sprawia wrażenie zaniedbanego. To widok, który nie pozostawia obojętnym.

Barbara Sienkiewicz urodziła dzieci w wieku 60 lat

Barbara Sienkiewicz zyskała ogólnopolską rozpoznawalność, gdy w wieku 60 lat została mamą bliźniąt – Ani i Piotra. Media nazwały ją wówczas "najstarszą matką w Polsce". Jej decyzja wzbudziła ogromne zainteresowanie, a także kontrowersje. Dlaczego tak późno zdecydowała się na posiadanie potomstwa? Opowiadała, że długo nie czuła się gotowa na macierzyństwo – ani psychicznie, ani biologicznie.

Barbara Sienkiewicz prowadziła bardzo skromne życie – jej miesięczna emerytura wynosiła jedynie około 1250 złotych. W trudnej sytuacji materialnej wsparł ją aktor Olgierd Łukaszewicz, który publicznie zwrócił się do władz z apelem o pomoc dla samotnej matki. Niestety, nie mogła liczyć na zasiłek macierzyński, ponieważ nie odprowadzała składek ZUS, a z uwagi na wiek otrzymywała już emeryturę. Jej syn zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi – od wzmożonego napięcia mięśniowego, przez wadę wzroku, aż po trudności z mówieniem. Koszty leczenia były wysokie, a środki z programu 500+ nie wystarczały na pokrycie wszystkich potrzeb bliźniąt.

Niespodziewana śmierć Barbary Sienkiewicz. Co z jej dziećmi?

Aktorka zmarła nagle 7 czerwca 2024 roku w wieku 68 lat. Pozostawiła osierocone dzieci, które wychowywała samotnie. Ich los poruszył opinię publiczną. Posłanka Wanda Nowicka poinformowała, że zgodnie z wolą Barbary Sienkiewicz opiekę nad bliźniętami przejął pełnomocnik prawny wskazany przez aktorkę. To osoba spoza rodziny, której ufała i która miała zapewnić dzieciom spokojne życie z dala od mediów.

Tak zapamiętamy Barbarę Sienkiewicz – matkę i aktorkę

Barbara Sienkiewicz była aktorką związaną z warszawskimi teatrami. Choć nigdy nie była gwiazdą pierwszego planu, jej historia zapisała się na trwałe w pamięci wielu Polaków.

