Barbara Sienkiewicz była uznawana za najstarszą matkę w Polsce. Aktorka popularność i uznanie fanów zyskała dzięki serialowi "Ranczo", "Klan" oraz "M jak miłość". Aktorka urodziła bliźniaki, mając niemal 60 lat. Kobieta odeszła dwa miesiące temu. Ostatnio dziennikarze jednej z redakcji internetowych wybrali się zobaczyć, jak wygląda to miejsce.

Dziennikarze portalu shownews.pl wybrali się na miejsce pochówku Barbary Sienkiewicz. Na stronie internetowej dodali dość przerażający opis. Niewiarygodne, że nikt nie odwiedza grobu kobiety. Na mogile ponoć były rozłożone również zeschnięte kwiaty.

"Miejsce wiecznego spoczynku 68-latki to smutny kopczyk z piasku, w który wbito prosty krzyż. Grób wyglądał tak już za życia Sienkiewicz, która nie wystawiła babci i mamie nagrobka" - można przeczytać na portalu shownews.pl.

W wywiadzie Barbary Sienkiewicz dla "Super Expressu" z 2015 roku padły słowa o późnym macierzyństwie.

"Każdy w życiu ma jakąś barierę. Czy zderzy się z człowiekiem, który coś w naszym życiu zniszczył, nie pozwoli pójść dalej. Jest choroba, czyli moje ciało mogło nie zareagować na donoszenie. Ja dzieci donosiłam do 38. tygodnia ciąży" - powiedziała kobieta.

W rozmowie z "Super Expressem" Sienkiewicz opowiedziała też o dzieciach. Okazuje się, że od razu po urodzeniu były zdrowe.

"Dostały dziesięć punktów. Panie, które odbierały mój poród, były zachwycone dziećmi. Myślałam, że tak mówią każdej mamie, ale potem, jak chodziłam po korytarzach, zorientowałam się, że często bliźniaki nie rodzą się tak zdrowe" - skwitowała dla "Super Expressu".

