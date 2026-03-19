Małgorzata Socha przyłapana! Pirackie rajdy i czułe gesty z projektantem

Małgorzata Socha i Łukasz Jemioł. Historia przyjaźni

Małgorzata Socha, uważana przez wielu za ikonę stylu, słynie z zamiłowania do markowej odzieży. Jej ulubionym projektantem jest Łukasz Jemioł, w którego kreacjach często prezentuje się na premierach filmowych czy bankietach. Prywatnie przyjaźnią się od wielu lat.

Pamiętam pierwszy bal TVN-u z Gosią. I albo byśmy się wtedy pozabijali, albo się pokochali. My się pokochaliśmy. To było moje pierwsze takie bardzo mocne zaistnienie chyba na czerwonym dywanie

– powiedział projektant w „Dzień dobry TVN”.

Socha nie kryje, że uwielbia jego kreacje i zachwyca się twórczością przyjaciela.

Dlaczego Łukasz jest tak wyjątkowy? Ponieważ on słucha kobiet i to jest moda, którą robi nie dla siebie, tylko dla kobiet, dla nas. Ja bardzo cenię w Łukaszu i w jego modzie to, że Łukasz nigdy nie przebiera. On po prostu zawsze pięknie ubiera kobiety. I o to chodzi

– dodała gwiazda TVN.

Trzymała go za rękę, a potem złamała przepisy

Ostatnio spotkaliśmy Małgorzatę Sochę właśnie w butiku Jemioła. Z dokładnością oglądała jego najnowsze perełki i skusiła się na kilka z nich. Z salonu wyszła z trzema torbami, które do samochodu zaniósł jej Łukasz. Idąc, trzymali się za ręce i uśmiechali się do siebie. Muza projektanta była tak zaaferowana zakupami, że całkowicie straciła podzielność uwagi. Wyjeżdżając z parkingu, zignorowała nakaz jazdy w prawo i skręciła w lewo, przecinając podwójną ciągłą linię, za co grozi 200 zł i 5 pkt karnych.

27