Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami" już niedługo. Wiemy, kto z kim zatańczy

Odcinek rodziny w "Tańcu z Gwiazdami"

Kolejny odcinek tanecznego hitu Polsatu będzie wyjątkowy, ponieważ uczestnicy zaproszą do programu swoich bliskich i pokażą widzom bardziej prywatną stronę życia. To moment, na który fani czekają co sezon, bo właśnie wtedy emocje sięgają zenitu, a na parkiecie pojawiają się historie, które poruszają do łez.

W tej edycji konkurencja jest coraz ostrzejsza. Po pożegnaniu Małgorzaty Potockiej i Emilii Komarnickiej w grze pozostała już tylko najlepsza dziesiątka. Każdy walczy o sympatię widzów i jurorów, a rodzinny odcinek może być kluczowy w drodze do finału!

Wiemy, kto z kim zatańczy w odcinku rodzinnym. "Taniec z Gwiazdami" się rozkręca!

Najwięcej emocji wzbudza sytuacja wokół Mateusza Pawłowskiego. Jak udało nam się ustalić jakiś czas temu chętny na taniec z trójkącie był Adam Zdrójkowski. Taki duet bez wątpienia przyciągnąłby uwagę widzów i mógłby stać się jednym z najmocniejszych punktów wieczoru. Pawłowski podjął jednak inną decyzję na parkiet zaprosi swoją ukochaną Kornelię, którą dotąd skutecznie chronił przed mediami. To pierwszy raz, gdy pokaże ją tak szerokiej publiczności!

U mojego boku zobaczymy moją partnerkę życiową, czyli Kornelię. Tutaj chciałem właśnie pójść w taką prywatność, bo właśnie jak patrzyłem na inne edycje, jak to wyglądało, to ludzie właśnie zapraszali swoje bliskie osoby z tego życia prywatnego. Więc też chciałem dokonać takiego delikatnego uchylenia rąbka tajemnicy - mówi "Super Expressowi".

Pozostali uczestnicy również postawili na bliskich, choć w bardzo różnych konfiguracjach. Paulina Gałązka, która konsekwentnie unika pokazywania życia prywatnego, zdecydowała się zatańczyć z mamą.

Zobaczymy moją mamę. Mam nadzieję, że będzie się z nami dobrze bawiła przez ten tydzień (...) Boi się absolutnie. Już tyle razy mnie namawiała, żebym wzięła kogoś innego. Ale ja bardzo ją proszę, żeby to była właśnie ona - wyznała "Super Expressowi" z uśmiechem Paulina.

Z kolei Sebastian Fabijański zaprosi do programu swoją siostrę Weronikę - osobę, która taniec ma we krwi.

Moją siostrę. Wierzę w to, że nasz występ wspólny będzie taką czystą radością z tańca. Ja się już nie mogę doczekać. (...) Moja siostra jest zupełnie inna niż ja... Wera jest super i będę robił wszystko, żeby ją nie zjadła trema. Chociaż ona ma za sobą też występy live, więc nie sądzę, żeby to jakoś szczególnie było dla niej trudne - mówi nam Sebastian Fabijański.

Nie zabraknie też rodzinnych duetów w klasycznym wydaniu. Natsu pojawi się na parkiecie z tatą, podobnie jak Iza Miko.

Już zaprosiłam tatę. My z tatą strasznie lubimy się wygłupiać od dziecka, tak było. I tak będzie właśnie prawdopodobnie teraz... Wreszcie przełamiemy te poważne tańce. Mamy inną piosenkę, inny zupełnie vibe, więc myślę, że będzie śmieszne. (...) Będzie ciekawie, będzie ciekawie - mówi "Super Expressowi" Iza Miko.

Jasper ma zatańczyć z mamą. Piotr Kędzierski również miał wybrać kogoś z bliskiej rodziny. Magdalena Boczarska zatańczy z ukochanym Mateuszem Banasiukiem. Gamou Fall będzie bawić się u boku siostrzeńca, a Kamil Nożyński pokaże się z synem. Komu kibicujecie najbardziej?

Rozmawiała Julita Buczek

