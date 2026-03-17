Magdalena Boczarska poszła do "TzG", bo kocha ryzyko! "Strach trzeba przytulić"

Julita Buczek
2026-03-17 8:47

Magdalena Boczarska nie boi się ryzyka i po raz kolejny to udowadnia! Aktorka, która zaskoczyła widzów udziałem w "Tańcu z Gwiazdami", w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, co naprawdę stoi za jej decyzją. Okazuje się, że taniec… sam ją "wybrał"!

Udział Magdaleny Boczarskiej w "Tańcu z Gwiazdami" dla wielu był ogromnym zaskoczeniem. Aktorka znana z ambitnych ról i wymagających projektów nagle pojawiła się na parkiecie jednego z najpopularniejszych show w Polsce. Jak sama przyznaje, to nie ona szuka wyzwań. To wyzwania znajdują ją.

Podczas rozmowy po występie w "Tańcu z Gwiazdami" Magda Boczarska została zapytana o swoje… kaskaderskie zdolności, które widzowie mogli zobaczyć w materiale poprzedzającym jej taniec w show Polsatu. Jej odpowiedź była zaskakująco prosta.

Takie role mnie wybierają - powiedziała bez wahania "Super Expressowi".

I właśnie w taki sam sposób, jak twierdzi, trafiła do programu "Taniec z Gwiazdami".

Tak jak teraz wybrał mnie taniec - dodała, sugerując, że udział w programie to dla niej naturalna kolej rzeczy, a nie zaplanowany ruch pod publikę.

Choć mogłoby się wydawać, że aktorka jest osobą, która nie zna strachu, ona sama stanowczo temu zaprzecza.

To, że podejmuję wyzwania, nie znaczy, że się ich nie boję - przyznała szczerze. Jak podkreśla, strach jest czymś absolutnie normalnym i potrzebnym. Ba, uważa go wręcz za ważny sygnał. - Kiedy człowiek się nie boi, to jest to niepokojące - tłumaczy nam aktorka.

Boczarska zdradziła też swoją metodę radzenia sobie z lękiem. Zamiast z nim walczyć - stawia na coś zupełnie innego. - Strach trzeba przytulić - powiedziała, dodając, że kluczem jest zaakceptowanie emocji i… zaprzyjaźnienie się z nimi.

Rozmawiała Julita Buczek

Galeria zdjęć 33
Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

