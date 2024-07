Sylwia Chutnik coming out. Popularna pisarka jest osobą LGBT

Sylwia Chutnik jest bardzo popularną pisarką, a także publicystką i działaczką społeczną. O jej pozycji w polskiej kulturze świadczy to, że trzykrotnie była nominowana do Nagrody Literackiej Nike: w 2009 roku za "Kieszonkowy atlas kobiet", w 2013 za "Cwaniary" i w 2015 za "W krainie czarów". O swoim życiu prywatnym Sylwia Chutnik przez lata opowiadała bardzo rzadko. Tym większe było zaskoczenie, gdy pisarka w 2020 roku zdradziła, że jest lesbijką. Na coming out zdecydowała się na łamach magazynu dla osób LGBT "Replika". - Zawsze byłam kamikadze. W najnowszym numerze @magazynreplika opowiadam o swoim życiu, aby wszystkie osoby, które żyją w strachu mogły choć przez chwilę poczuć się lepiej. Nie planowałam coming outu, nie mam ochoty gadać o swoim życiu w gazetach. Ale sytuacja w Polsce jest zła i nie chcę być bierna - tak argumentowała swoją decyzję Sylwia Chutnik. W najnowszej rozmowie z Mariuszem Szczygłem w TVP opowiedziała z kolei, jak jej syn zareagował na to, że jego mama jest osobą LGBT.

Tak syn Sylwii Chutnik zareagował na to, że jego mama jest lesbijką. "Otrzymałam od niego niesamowite wsparcie"

Pisarka jest szczęściarą, bowiem syn okazał jej wielkie wsparcie. Reakcja chłopaka na informację o tym, że jego mama jest lesbijką, wzrusza do łez. - Jest tolerancyjny i zareagował bardzo dobrze. To była ciekawa rozmowa - pierwsza, którą z nim przeprowadziłam, bardzo intymna - zaznaczyła Sylwia Chutnik. - Wychowując dziecko i będąc z nim przez lata, wkładasz różne rzeczy do koszyczka i w takich sytuacjach - ciężkich i ważnych - patrzysz, co się w tym koszyczku nagromadziło - kontynuowała pisarka. - Ta rozmowa była swoistym sprawdzianem tego, jakie są między nami relacje. Okazało się, że bardzo dobre. Otrzymałam od niego niesamowite wsparcie. Powiedział: byłaś dziwna, jesteś dziwna i to jest OK (śmiech). Życzę wszystkim, żeby usłyszeli takie słowa nie tylko od swoich dzieci, ale w ogóle ludzi - podkreśliła artystka, która urodziła syna, mając 24 lata. Gdy chłopak skończył 20 lat (było to trzy lata po coming oucie pisarki), Sylwia Chutnik zamieściła wzruszający wpis na Instagramie.

"Dwadzieścia lat temu urodziłam syna. I wszystko się zmieniło. Macierzyństwo jest doświadczeniem totalnym. Miałam 24 lata, studiowałam i imprezowałam. Po porodzie nadal studiowałam i imprezowałam, ale oprócz tego karmiłam, przewijałam i przytulałam. Dziś, po latach prowadzenia Fundacji MaMa, dyskusjach i aktywizmie, nadal nie wiem, co mam odpowiedzieć na pytanie: "jak wychować dziecko" Kochać je? Na dobre i na zle?Tylko tyle i aż tyle" - napisaała wówczas pisarka

