Syn Anny Dymnej nagle zmienił nazwisko. Co się stało? Wszystko wyjaśniła

Anna Dymna miała tylko 21 lat, gdy wyszła za mąż po raz pierwszy. Nazwisko, którym posługuje się do dziś, przyjęła w 1972 r., gdy stanęła na ślubnym kobiercu z Wiesławem Dymnym. Ich historia miłosna nie zakończyła się dobrze i nie była przyjemna nawet wówczas, gdy jeszcze trwała. Mąż młodej Dymnej nadużywał alkoholu, bywał agresywny. Choć życie z nim było koszmarem, żona wszystko mu wybaczała.

Związek Dymnych nie trwał długo, bo mężczyzna zmarł zaledwie 6 lat po zawarciu małżeństwa. Z Anną nie doczekali się potomstwa. Aktorka na dziecko musiała poczekać jeszcze przez kilka lat.

W końcu jednak na świat przyszedł Michał. Był rok 1985, a Dymna miała 34 lata.

Anna Dymna straciła pierwszego męża w 1978 r., a 4 lata później ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem był Zbigniew Szota. Dymna miała nadzieję na udany związek, ale nic z tego. Małżeństwo zakończyło się rozwodem.

Zanim do tego doszło, małżonkowie zdążyli doczekać się jedynego syna. Co ciekawe, gwiazda przez długi czas udawała, że żadnego syna nie ma. Tak bardzo chciała rozdzielić życie prywatne od zawodowego. Była przecież bardzo popularna.

Syn, który wyrósł na muzyka, został jej najlepszym przyjacielem i najważniejszym mężczyzną w życiu.

Michał, syn Anny Dymnej, po narodzeniu otrzymał nazwisko ojca. Jednak jako nastolatek, gdy jego rodzice już od dawna nie byli razem, zdecydował, że czas na zmianę. Chłopak zrobił to na własną rękę i za własne pieniądze. Samodzielnie zajął się formalnościami, gdy tylko uzyskał zgodę na zmianę nazwiska od ukochanej mamy.

Jak mój syn miał 16 lat, zadał mi pytanie: "Matka, ale ja mojego ojca nie znam prawie w ogóle, to dlaczego ja mam nosić jego nazwisko?". Mówię: "Synek, bo to jest twój tato. Chcesz, to sobie zmień". No i on poszedł do urzędu. Masz 16 lat, to możesz iść do urzędu i powiedzieć, że chcesz nosić nazwisko mamy. Nawet nie trzeba było tego uzasadniać w żaden sposób. Płaciło się jakieś kilkadziesiąt złotych. On sobie sam nazbierał i sobie zmienił nazwisko - zdradziła Anna Dymna w rozmowie ze Światem Gwiazd.